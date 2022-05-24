Ballon d'Or ne zaman verilecek 2022? Bu yıl Ballon dor ödülü hangi gün verilecek? Ballon Dor Adayları açıklandı mı? - Haberler

2022 Ballon Dor'un verileceği tarih belli oldu. Peki, Ballon d'Or ne zaman verilecek 2022? Bu yıl Ballon dor ödülü hangi gün verilecek? Ballon Dor Adayları açıklandı mı?

BALLON D'OR ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

2022 Ballon d'Or'un 17 Ekim'de verileceği açıklandı.

BALLON D'OR 2022 ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Henüz tüm adaylar belli olmadı. Fakat tahminlere göre Ballon dor'a aday olacak bazı futbolcular şu şekilde:

Lionel Messi

Kevin De Bruyne

Riyad Mahrez

Bernardo Silva

Edouard Mendy

Christopher Nkunku

Kalidou Koulibaly

Phil Foden

Trent Alexander-Arnold

Vinicius Junior

Dusan Vlahovic

Karim Benzema

Sadio Mane

Cristiano Ronaldo

Erling Haaland

Neymar

Kai Havertz

Robert Lewandowski

Mohamed Salah

Kylian Mbappe

FIFA BALLON D'OR ÖDÜLÜ HAKKINDA BİLGİLER

FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. En iyi futbolcu dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylara dayanarak seçilir.

FIFA Ballon d'Or'un kuruluşu 2010 yılında France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ile FIFA'nın düzenlediği FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile gerçekleşmiştir. İlk ödül töreni 10 Ocak 2011 tarihinde Zürih, İsviçre'de gerçekleştirilmiştir.

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