Ballon d'Or ne zaman verilecek 2022? Bu yıl Ballon dor ödülü hangi gün verilecek? Ballon Dor Adayları açıklandı mı? - Haberler

Ballon d'Or ne zaman verilecek 2022? Bu yıl Ballon dor ödülü hangi gün verilecek? Ballon Dor Adayları açıklandı mı?
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FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. Futbolun bireysel en üst seviye ödülü bu yıl hangi gün verilecek merak ediliyor. Peki, Ballon d'Or ne zaman verilecek 2022? Bu yıl Ballon dor ödülü hangi gün verilecek? Ballon Dor Adayları açıklandı mı? İşte detaylar...
2022 Ballon Dor'un verileceği tarih belli oldu. Peki, Ballon d'Or ne zaman verilecek 2022? Bu yıl Ballon dor ödülü hangi gün verilecek? Ballon Dor Adayları açıklandı mı?
2022 Ballon d'Or'un 17 Ekim'de verileceği açıklandı.
Henüz tüm adaylar belli olmadı. Fakat tahminlere göre Ballon dor'a aday olacak bazı futbolcular şu şekilde:
- Lionel Messi
- Kevin De Bruyne
- Riyad Mahrez
- Bernardo Silva
- Edouard Mendy
- Christopher Nkunku
- Kalidou Koulibaly
- Phil Foden
- Trent Alexander-Arnold
- Vinicius Junior
- Dusan Vlahovic
- Karim Benzema
- Sadio Mane
- Cristiano Ronaldo
- Erling Haaland
- Neymar
- Kai Havertz
- Robert Lewandowski
- Mohamed Salah
- Kylian Mbappe
FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. En iyi futbolcu dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylara dayanarak seçilir.
FIFA Ballon d'Or'un kuruluşu 2010 yılında France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ile FIFA'nın düzenlediği FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile gerçekleşmiştir. İlk ödül töreni 10 Ocak 2011 tarihinde Zürih, İsviçre'de gerçekleştirilmiştir.