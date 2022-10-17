Ballon d'Or kim kazandı, adaylar kimler 2022? Ballon d'Or 2022 adayları kimlerdir, hangi futbolcular?
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FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. 2022 Ballon dor ödülü bugün verilecek. Ballon d'Or adayları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Ballon d'Or kim kazandı, adaylar kimler 2022? Ballon d'Or 2022 adayları kimlerdir, hangi futbolcular? İşte tüm adaylar ve kazanan isim...
Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Futbol severler Ballon dor ödülü hakkında, Ballon d'Or kim kazandı, adaylar kimler 2022? Ballon d'Or 2022 adayları kimlerdir, hangi futbolcular sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...
FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. En iyi futbolcu dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylara dayanarak seçilir.
FIFA Ballon d'Or'un kuruluşu 2010 yılında France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ile FIFA'nın düzenlediği FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile gerçekleşmiştir. İlk ödül töreni 10 Ocak 2011 tarihinde Zürih, İsviçre'de gerçekleştirilmiştir. 2010 FIFA Ballon d'Or ödülünden 2015 FIFA Ballon d'Or ödülüne kadar FIFA-France Football arasındaki ortaklık devam etti. 2016 Ballon d'Or ödülünden itibaren, ödülü yine sadece France Football vermeye başladı. 9 Ocak 2017 tarihinde ise FIFA, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde olan FIFA The Best adlı ödülü oluşturdu.
- THIBAUT COURTOIS, REAL MADRID
- JOSHUA KIMMICH, BAYERN MÜNİH
- MUHAMMED SALAH, LIVERPOOL
- RAFAEL LEAO, MILAN
- TRENT ALEXANDER-ARNOLD, LIVERPOOL
- ROBERT LEWANDOWSKI, BARCELONA
- LUIS DIAZ, LIVERPOOL
- VINICIUS JUNOR, REAL MADRID
- BERNARDO SILVA, MANCHESTER CITY
- FABINHO, LIVERPOOL
- HEUNG-MIN SON, TOTTENHAM
- CASEMIRO, REAL MADRID
- KARIM BENZEMA, REAL MADRID
- RIYAD MAHREZ, MANCHESTER CITY
- HARRY KANE, TOTTENHAM
- PHIL FODEN, MANCHESTER CITY
- MIKE MAIGNAN, MILAN
- DARWIN NUNEZ, LIVERPOOL
- SADIO MANE, BAYERN MÜNİH
- SEBASTIEN HALLER, DORTMUND
- KEVIN DE BRUYNE, MANCHESTER CITY
- CRISTIANO RONALDO, MANCHESTER UNITED
- ANTONIO RÜDİGER, REAL MADRID
- LUKA MODRIC, REAL MADRID
- ERLING HAALAND, MANCHESTER CITY
- JOAO CANCELO, MANCHESTER CITY
- DUSAN VLAHOVIC, JUVENTUS
- VIRGIL VAN DIJK, LIVERPOOL
- KYLIAN MBAPPE, PSG
2022 Ballon d'Or ödülünü kazanan isim henüz belli olmadı, bu akşam açıklanacak. 17 Ekim saat 21:30'da açıklanacak. Favoriler arasında Karim Benzema yer alıyor. Benzema geçtiğimiz yıl Real Madrid ile tüm kupaları kazanmıştı. Bu yüzden ödülün Benzema'ya gideceği tahmin ediliyor.
Ballon Dor ödülünü 7 kere ile en çok kazanan futbolcu Lionel Messi'dir.