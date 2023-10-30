Her yıl futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı merakla bekleniyor. Ödülün sahibi, yılın en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı 2023? Ballon d'Or'u kazanan futbolcu kim merak ediliyor. İşte, Ballon d'Or'u kazanan futbolcu!

Ballon d'Or kim kazandı 2023? Bu sene Ballon d'Or'u kazanan kim oldu?

Ballon d'Or kim kazandı? Her yıl futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı merakla bekleniyor. Ödülün sahibi, yılın en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı 2023? Ballon d'Or'u kazanan futbolcu kim merak ediliyor. İşte, Ballon d'Or'u kazanan futbolcu haberimizde!

BALLON D'OR KİM KAZANDI?

Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü Türkiye saati ile 22.45'te gerçekleştirilecek. Tören Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek. Birazdan Ballon d'Or'u kazanan futbolcu açıklanacak.

BALLON D'OR ADAYLARI 2023

2023 Ballon d'Or ödülünün adayları şu şekilde: