Ballon d'Or kim kazandı 2023? Bu sene Ballon d'Or'u kazanan kim oldu?
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Her yıl futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı merakla bekleniyor. Ödülün sahibi, yılın en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı 2023? Ballon d'Or'u kazanan futbolcu kim merak ediliyor. İşte, Ballon d'Or'u kazanan futbolcu!
Ballon d'Or kim kazandı? Her yıl futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı merakla bekleniyor. Ödülün sahibi, yılın en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor. Peki Ballon d'Or kim kazandı 2023? Ballon d'Or'u kazanan futbolcu kim merak ediliyor. İşte, Ballon d'Or'u kazanan futbolcu haberimizde!
BALLON D'OR KİM KAZANDI?
Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü Türkiye saati ile 22.45'te gerçekleştirilecek. Tören Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek. Birazdan Ballon d'Or'u kazanan futbolcu açıklanacak.
BALLON D'OR ADAYLARI 2023
2023 Ballon d'Or ödülünün adayları şu şekilde:
- Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)
- Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)
- İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)
- Andre Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)
- Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)
- Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)
- Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)
- Erling Haaland (Norveç, Manchester City)
- Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)
- Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)
- Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)
- Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)
- Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)
- Martin degaard (Norveç, Arsenal)
- Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)
- Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)
- Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)
- Rodri (İspanya, Manchester City)
- Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)
- Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)
- Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)
- Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)
- Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)
- Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)
- Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)
- Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)
- Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)
- Jude Bellingham (İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)
- Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)
- Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)