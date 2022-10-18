Ballon d'Or gecenin tüm kazananları kimler 2022? Ballon d'Or en iyi takım, en iyi kaleci, en iyi futbolcu, en iyi forvet kim seçildi?

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Törende yılın en iyi futbolcusu, yılın en iyi takımı, yılın en iyi kadın futbolcusu, yılın en iyi kalecisi seçildi. Peki, Ballon d'Or gecenin tüm kazananları kimler 2022? Ballon d'Or en iyi takım, en iyi kaleci, en iyi futbolcu kim seçildi? İşte tüm kazananlar...

France Football tarafından düzenlenen Avrupa futbolunda yılın en iyilerinin seçildiği törende Ballon d'Or ödülü sahibini buldu. Peki, Ballon d'Or tüm kazananlar kimlerdir? Ballon d'Or ödülünü kim kazandı? Yılın en iyi kalecisi kim seçildi? Yılın en iyi futbol takımı hangisi seçildi? Real Madrid mi M. City mi Liverpool mu? Yılın en iyi kadın futbolcusu kimdir? İşte detaylar...

BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI 2022?

Geçen sezon Real Madrid'in hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmasındaki en büyük paya sahip olan isim Karim Benzema, 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. Fransız yıldız kariyerinde ilk kez Ballon d'Or kazanma başarısı gösterdi. Ödülü aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Benzema, "Çok genç yaştan beri hiç vazgeçmeden çalıştım. Bu benim hep hayalimdi. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Sürekli olarak bu günün hayalini kurmam gerekiyordu. Zor zamanlar geçirdim, Fransa'ya seçilmediğim zamanlar vardı ama hiç vazgeçmedim. Hep çalıştım. Bu yüzden çok mutluyum. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Real Madrid'e ve Fransa Milli Takımı'na teşekkür etmek istiyorum. Büyük başkan Perez'e teşekkür ediyorum. Her zaman benim yanımdaydı ve bana hep güvendi." dedi.

BENZEMA TOPLAM KAÇ GOL ATTI?

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi oldu. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Ligi (La Liga) şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.

BALLON D'OR GECENİN TÜM KAZANANLARI

Yılın en iyi futbolcusu (Ballon d'Or kazanan) : Karim Benzema

Yılın en iyi kadın futbolcusu : Alexia Putellas

Yılın en iyi kalecisi : Thibaut Courtois

Yılın en iyi forveti : Robert Lewandowski

Yılın en iyi takımı : Manchester City

Socrates ödülü kazananı : Sadio Mane

Yılın en iyi genç oyuncusu ödülü kazananı : Gavi