Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'Or ödülü gerek görünüşü, gerekse prestij açıdan her futbolcunun hayalidir. Peki, Ballon d'Or değeri ne kadar, kaç TL? Ballon d'Or gerçek saf altın mı, kaç kilo altın?

Ballon d'Or değeri ne kadar? Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'Or ödülü gerek görünüşü, gerekse prestij açıdan her futbolcunun hayalidir. Peki, Ballon d'Or değeri ne kadar, kaç TL? Ballon d'Or gerçek saf altın mı, kaç kilo altın? İşte Ballon d'Or değeri!

BALLON D'OR GERÇEK ALTIN MI?

Ballon d'Or ödülü; 28 cm yüksekliğe, 22 cm çapa ve yaklaşık olarak 12 kg ağırlığa sahiptir. Ödüle top şeklini vermek için kabartmalı iki pirinç plaka kullanılmıştır.

BALLON D'OR DEĞERİ NE KADAR?

Ballon d'Or ödülünün değeri bilinmemekle birlikte, ödülün 3 bin Euro civarı değere sahip olduğu tahmin edilmektedir. Ancak prestij açısından oldukça değerli bir ödüldür. Öyle ki Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid forması giydiği 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, 600 bin euroya İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı.

EN ÇOK HANGİ FUTBOLCU BALLON D'OR KAZANDI?

Ödülü en çok kazanan oyuncu 7 kez ile Lionel Messi'dir. Messi ayrıca, 2009-2013 yılları arasında aldığı ödüllerle, ödülü 4 kez üst üste kazanan tek oyuncudur. Hollandalı, Arjantinli ve Almanlar yedişer kez ile ödülü en çok kazanan milliyetler olurken, İtalyan kulüpleri Juventus ve Milan altışar farklı oyuncunun aldığı sekiz ödülle, ödülü kazanmış en çok oyuncuya sahip takımlardır.