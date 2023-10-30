Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'un adayları arasından bir isim bu akşam ödülün sahibi olacak. Peki, Ballon d'or adayları kimler 2023? Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland Ballon d'or'a aday mı, kimler aday? İşte, Ballon d'or adayları!

Ballon d'or adayları! Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'un adayları arasından bir isim bu akşam ödülün sahibi olacak. Peki, Ballon d'or adayları kimler 2023? Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland Ballon d'or'a aday mı, kimler aday? İşte, Ballon d'or adayları haberimizde...

BALLON D'OR ADAYLARI 2023

2023 Ballon d'Or ödülünün adayları şu şekilde:

Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)

(Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad) Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)

(Arjantin, Paris-SG / Inter Miami) İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)

Andre Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)

Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)

Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)

Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)

Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

(Norveç, Manchester City) Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)

Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)

Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)

Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)

Martin degaard (Norveç, Arsenal)

Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)

Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)

Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)

Rodri (İspanya, Manchester City)

Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)

Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)

Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)

Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)

Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)

Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)

Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)

Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)

Jude Bellingham (İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)

Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)

Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)

BALLON D'OR YASHIN ÖDÜLÜ ADAYLARI 2023

Kaleciler için verilen Yashin ödülü adaylarında Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de bulunuyor. İşte, 2023 Yashin ödülü adayları:

Brice Samba (Lens)

Dominik Livakovic (Fenerbahçe)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Andre Onana (Manchester United)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Ederson (Manchester City)

Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona)

Mike Maignan (AC Milan)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Yassine Bounou (Al Hilal)

BALLON D'OR KOPA ÖDÜLÜ ADAYLARI 2023

21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen futbol ödülü olan Kopa ödülü için 10 futbolcu yarışacak:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Gavi (Barcelona)

Jamal Musiala (Bayern Münih)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Pedri (Barcelona)

Xavi Simons (RB Leipzig)

Alejandro Balde (Barcelona)

Antonio Silva (Benfica)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Elye Wahi (Lens)

2023 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü Türkiye saati ile 22.45'te gerçekleştirilecek. Tören Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek.