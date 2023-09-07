Ballon d'Or adayları 2023! Dünyada yılın futbolcusu adayları kimler?

Ballon d'Or adayları 2023! Ballon d'Or'un aday listesi belli olurken, Cristiano Ronaldo 18 yılın ardından ilk kez yılın en iyi futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi. Peki, Dünyada yılın futbolcusu adayları kimler? İşte, Ballon d'Or adayları 2023 haberimizde...

BALLON D'OR ADAYLARI 2023

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un aday listesi belli oldu. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 18 yılın ardından ilk kez listede yer almadı. Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bayern Münih'in yeni transferi Kim Min-Jae ve Barcelona'da top koşturan İlkay Gündoğan, yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle: