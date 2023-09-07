Ballon d'Or adayları 2023! Dünyada yılın futbolcusu adayları kimler?
Ballon d'Or'un aday listesi belli olurken, Cristiano Ronaldo 18 yılın ardından ilk kez yılın en iyi futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi. Peki, Dünyada yılın futbolcusu adayları kimler? İşte, Ballon d'Or adayları 2023!
Ballon d'Or adayları 2023! Ballon d'Or'un aday listesi belli olurken, Cristiano Ronaldo 18 yılın ardından ilk kez yılın en iyi futbolcusu oylamasında aday gösterilmedi. Peki, Dünyada yılın futbolcusu adayları kimler? İşte, Ballon d'Or adayları 2023 haberimizde...
BALLON D'OR ADAYLARI 2023
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or'un aday listesi belli oldu. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, 18 yılın ardından ilk kez listede yer almadı. Öte yandan bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bayern Münih'in yeni transferi Kim Min-Jae ve Barcelona'da top koşturan İlkay Gündoğan, yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Ballon d'Or'un 2023 yılı adayları şöyle:
- Josko Gvardiol (Manchester City, Hırvatistan)
- Jamal Musiala (Bayern Münih, Almanya)
- Andre Onana (Manchester United, Kamerun)
- Karim Benzema (Al Ittihad, Fransa)
- Muhammed Salah (Liverpool, Mısır)
- Bukayo Saka (Arsenal, İngiltere)
- Kevin de Bruyne (Manchester City, Belçika)
- Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)
- Randal Kolo Muani (Paris St-Germain, Fransa)
- Bernardo Silva (Manchester City, Portekiz)
- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli, Gürcistan)
- Nicolo Barella (Inter, İtalya)
- Emiliano Martinez (Aston Villa, Arjantin)
- Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)
- Erling Haaland (Manchester City, Norveç)
- Martin Odegaard (Arsenal, Norveç)
- İlkay Gündoğan (Barcelona, Almanya)
- Yassine Bounou (Al Hilal, Fas)
- Julian Alvarez (Manchester City, Arjantin)
- Vinicius Junior (Real Madrid, Brezilya)
- Rodri (Manchester City, İspanya)
- Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Fransa)
- Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)
- Lautaro Martinez (Inter, Arjantin)
- Robert Lewandowski (Barcelona, Polonya)
- Kim Min-jae (Bayern Münih, Güney Kore)
- Luka Modric (Real Madrid, Hırvatistan)
- Kylian Mbappe (Paris St-Germain, Fransa)
- Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)
- Victor Osimhen (Napoli, Nijerya)