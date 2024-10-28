BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle!
2024 Ballon D'or ödül töreninin ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon D'or'un bu yılki ödül töreni için tüm detaylar ve canlı izleme bilgileri haberimizde yer alıyor.
2024 Ballon d'Or ödül töreninin tarihi ve saati, futbolseverler arasında heyecanla beklenen bir konu haline geldi. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or, her yıl en iyi futbolcuları ve onların başarılarını onurlandırmak amacıyla düzenleniyor. Bu yılki ödül töreninin ne zaman gerçekleştirileceği ve hangi saatte başlayacağı, futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ballon D'or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle!
BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) Paris'te gerçekleştirilecek.
2024 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Ruben Dias (Manchester City)
- Phil Foden (Manchester City)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
- Artem Dovbyk (Girona/Roma)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Nico Williams (Athletic Bilbao)
- Toni Kroos (Real Madrid)
- Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)
- Vinicius Junior (Real Madrid)
- Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Martin Odegaard (Arsenal)
- Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)
- Rodri (Manchester City)
- Harry Kane (Bayern Münih)
- Declan Rice (Arsenal)
- Vitinha (PSG)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Dani Carvajal (Real Madrid)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Bukayo Saka (Arsenal)
- Hakan Çalhanoğlu (Inter)
- William Saliba (Arsenal)
- Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)
- Lautaro Martinez (Inter)
- Ademola Lookman (Atalanta)
- Antonio Rüdiger (Real Madrid)
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)