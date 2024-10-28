BALLON D'OR 2024 ÖDÜL TÖRENİ ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle!

2024 Ballon d'Or ödül töreninin tarihi ve saati, futbolseverler arasında heyecanla beklenen bir konu haline geldi. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or, her yıl en iyi futbolcuları ve onların başarılarını onurlandırmak amacıyla düzenleniyor. Bu yılki ödül töreninin ne zaman gerçekleştirileceği ve hangi saatte başlayacağı, futbol tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ballon D'or ödül töreni ne zaman, saat kaçta? Ballon D'or ödül töreni canlı izle!

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) Paris'te gerçekleştirilecek.

2024 BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER?