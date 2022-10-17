2022 Ballon d'Or ne zaman verilecek, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda?

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Futbol severler Ballon dor ödülü hakkında, Ballon d'Or 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ballon dor hangi kanalda yayınlanacak? 17 Ekim Pazartesi Ballon d'Or ödül töreni canlı yayın nerede? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Ballon dor ödülü bugün yapılan törenle sahibini bulacak. Favori isim ise Benzema. Ballon dor ödülünü takip etmek isteyen futbol severler, Ballon d'Or 2022 ne zaman verilecek, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

FIFA BALLON DOR NEDİR?

FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. En iyi futbolcu dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylara dayanarak seçilir.

FIFA Ballon d'Or'un kuruluşu 2010 yılında France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ile FIFA'nın düzenlediği FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile gerçekleşmiştir. İlk ödül töreni 10 Ocak 2011 tarihinde Zürih, İsviçre'de gerçekleştirilmiştir. 2010 FIFA Ballon d'Or ödülünden 2015 FIFA Ballon d'Or ödülüne kadar FIFA-France Football arasındaki ortaklık devam etti. 2016 Ballon d'Or ödülünden itibaren, ödülü yine sadece France Football vermeye başladı. 9 Ocak 2017 tarihinde ise FIFA, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde olan FIFA The Best adlı ödülü oluşturdu.

BALLON DOR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Ballon d'Or 2022 ödül törevi 17 Ekim 2022 Pazartesi yani bu akşam saat 21:30 'da başlayacak. Tören Fransa'da bulunan Theatre du Chatelet tiyatrosunda yapılacaktır.

BALLON DOR 2022 ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ballon d'Orödül töreni bu akşam saat 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

2022 BALLON DOR ADAYLARI