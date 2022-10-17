2022 Ballon d'Or ne zaman verilecek, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda?
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Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Futbol severler Ballon dor ödülü hakkında, Ballon d'Or 2022 ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ballon dor hangi kanalda yayınlanacak? 17 Ekim Pazartesi Ballon d'Or ödül töreni canlı yayın nerede? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...
Ballon dor ödülü bugün yapılan törenle sahibini bulacak. Favori isim ise Benzema. Ballon dor ödülünü takip etmek isteyen futbol severler, Ballon d'Or 2022 ne zaman verilecek, saat kaçta, hangi kanalda? 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...
FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. En iyi futbolcu dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylara dayanarak seçilir.
FIFA Ballon d'Or'un kuruluşu 2010 yılında France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ile FIFA'nın düzenlediği FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödüllerinin tek çatı altında birleştirilmesi ile gerçekleşmiştir. İlk ödül töreni 10 Ocak 2011 tarihinde Zürih, İsviçre'de gerçekleştirilmiştir. 2010 FIFA Ballon d'Or ödülünden 2015 FIFA Ballon d'Or ödülüne kadar FIFA-France Football arasındaki ortaklık devam etti. 2016 Ballon d'Or ödülünden itibaren, ödülü yine sadece France Football vermeye başladı. 9 Ocak 2017 tarihinde ise FIFA, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğinde olan FIFA The Best adlı ödülü oluşturdu.
Ballon d'Or 2022 ödül törevi 17 Ekim 2022 Pazartesi yani bu akşam saat 21:30 'da başlayacak. Tören Fransa'da bulunan Theatre du Chatelet tiyatrosunda yapılacaktır.
Ballon d'Orödül töreni bu akşam saat 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
- THIBAUT COURTOIS, REAL MADRID
- JOSHUA KIMMICH, BAYERN MÜNİH
- MUHAMMED SALAH, LIVERPOOL
- RAFAEL LEAO, MILAN
- TRENT ALEXANDER-ARNOLD, LIVERPOOL
- ROBERT LEWANDOWSKI, BARCELONA
- LUIS DIAZ, LIVERPOOL
- VINICIUS JUNOR, REAL MADRID
- BERNARDO SILVA, MANCHESTER CITY
- FABINHO, LIVERPOOL
- HEUNG-MIN SON, TOTTENHAM
- CASEMIRO, REAL MADRID
- KARIM BENZEMA, REAL MADRID
- RIYAD MAHREZ, MANCHESTER CITY
- HARRY KANE, TOTTENHAM
- PHIL FODEN, MANCHESTER CITY
- MIKE MAIGNAN, MILAN
- DARWIN NUNEZ, LIVERPOOL
- SADIO MANE, BAYERN MÜNİH
- SEBASTIEN HALLER, DORTMUND
- KEVIN DE BRUYNE, MANCHESTER CITY
- CRISTIANO RONALDO, MANCHESTER UNITED
- ANTONIO RÜDİGER, REAL MADRID
- LUKA MODRIC, REAL MADRID
- ERLING HAALAND, MANCHESTER CITY
- JOAO CANCELO, MANCHESTER CITY
- DUSAN VLAHOVIC, JUVENTUS
- VIRGIL VAN DIJK, LIVERPOOL
- KYLIAN MBAPPE, PSG