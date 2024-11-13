Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi!

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 12 Kasım'da iki yeni firmayı "taklit ve tağşiş yapan" firmalar listesine ekledi. Vatandaşlar, hangi markaların listede yer aldığını merak ediyor. tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde hangi şirketler yer alıyor? Balları sahte çıkan markalar hangileri? Detaylar haberimizde...

BALLARI SAHTE ÇIKAN MARKALAR HANGİLERİ?

Listede Ankara merkezli iki ünlü bal firması yer aldı. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.