Resmi olmayan sonuçlara göre, 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıllık geleneği değiştirerek bu kez balkon konuşmasını Külliye'de yapacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasının ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. Peki, Balkon konuşması yapıldı mı? Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? Erdoğan balkon konuşması canlı izle!

Erdoğan: Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum

Balkon konuşması yapıldı mı? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. 2. tur seçimlerinden galibiyetle ayrılan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Sandıktan istediği neticeyi alan Erdoğan, 21 yıllık geleneğini değiştirdi. Tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Erdoğan, bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek. Arama motorlarında ise Balkon konuşması yapıldı mı? Erdoğan balkon konuşması ne zaman, saat kaçta? soruları araştırılıyor. Erdoğan balkon konuşması canlı izle!

BALKON KONUŞMASI YAPILDI MI?

Resmi olmayan sonuçlara göre, 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıllık geleneği değiştirerek bu kez balkon konuşmasını Külliye'de yapacak. Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek isteyen on binlerce vatandaş Külliye'ye akın etti. Bayraklarla alana gelenler slogan atarak beklemeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şöyle oldu:

Kısıklı'daki evinin önünde zafer konuşması yapan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek, yapacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyorum. Bu defa 1 değişiklik yapıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah Külliye'den yapacağız. Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğiz." dedi.

KÜLLLİYE'YE AKIN ETTİLER

Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek isteyen on binlerce kişi Külliye'ye akın etti. Pankartlarla ve bayraklarla alana gelen vatandaşlar, dombra eşliğinde büyük coşku yaşıyor.