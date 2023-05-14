Balkon konuşması saat kaçta yapılır? 2023 Balkon konuşması nerede yapılacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Balkon konuşması ne zaman yapılacak merak konusu oldu.Peki, Balkon konuşması saat kaçta yapılır? 2023 Balkon konuşması nerede, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçim sonuçları gelmeye devam ederken kullanıcılar tarafından balkon konuşması ne zaman yapılacak araştırılıyor. Peki, Balkon konuşması saat kaçta yapılır? 2023 Balkon konuşması nerede, ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

2023 SEÇİM SONUÇLARI!

Saat 21.30 itibarıyla sandıkların yüzde 71'i açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50.97

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 43.22

Sinan Oğan yüzde 5.31

BALKON KONUŞMASI SAAT KAÇTA YAPILIR?

Balkon konuşması sandıkların tamamı açıldıktan sonra yapılması planlanmaktadır. Balkon konuşması kazanan partinin genel merkezinde yapılmaktadır.