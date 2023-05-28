Balkon konuşması nerede, ne zaman ve saat kaçta olacak ve balkon konuşması CANLI İZLE konuları sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde oyunu kullandı. Ardından, seçim sonuçlarını nerede takip edeceği ve balkon konuşması ne zaman olacağı soruları merakla araştırılıyor. Peki, Balkon konuşması nerede, ne zaman ve saat kaçta olacak? Balkon konuşması CANLI İZLE!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan nereden takip edeceğini ve seçim sonrası balkon konuşması nerede olacağı merak ediliyor. Balkon konuşması nerede, ne zaman ve saat kaçta olacak ve balkon konuşması CANLI İZLE konuları sıklıkla araştırılıyor. Balkon konuşması nerede, ne zaman ve saat kaçta olacak? Balkon konuşması CANLI İZLE! Detaylar haberimizdedir…

BALKON KONUŞMASI NEREDE, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü seçimlerde zafere ulaşması durumunda bir geleneği değiştirecek. Kazandığı tüm seçimlerde AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapan Erdoğan, eğer bu seçimi de kazanırsa bu kez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana binasındaki balkonda vatandaşlara seslenecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde gerekli hazırlıklar yapılırken seçimi buradan takip edecek basın mensupları için de yer ayrıldı.

BALKON KONUŞMASI CANLI İZLE!