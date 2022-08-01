Balkanlarda ne oluyor? Kosova Sırbistan olayı ne?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan geriliminden Kosova yönetimiyle birlikte ABD ve AB'yi sorumlu tuttu. Balkanlarda neoluyor? Kosova Sırbistan olayı ne? İşte, detaylar…

KOSOVA SIRBİSTAN OLAYI NEDİR?

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Kurti'nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada söylediği "Kosova'ya girecek Sırplara geçici kimlik verilecek" sözlerine yanıt olarak "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." dedi. Vucic'in açıklamaları sonrası Kosova-Sırbistan sınırında hareketlilik yaşanmaya başladı. İki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenleri aktif getirilirken Kosova'ya ait zırhlı birlikler teyakkuza geçti, sınırda barikatlar çekildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi. Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.

SINIR HATTI HAREKETLENDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in açıklamaları sonrası sosyal medyadan gelen görüntülerde Sırbistan- Kosova sınırında hareketliliğin olduğu rapor edildi.

SİRENLER AKTİVE EDİLDİ

Ülke basınındaki haberlerde, Kosova'da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı. Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.