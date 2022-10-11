Balkan Ninnisi var mı, yok mu, neden yok? 11 Ekim 2022 Bu akşam Balkan Ninnisi var mı, neden başlamadı, geç mi başlayacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından tam saatinde başlamadığı için izleyiciler tarafından neden başlamadığı merak edildi. Peki, Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu? Balkan Ninnisi bu akşam neden yok? Balkan Ninnisi saat kaçta başlayacak? Balkan Ninnisi bitti mi, final mi yaptı? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav yer almaktadır. Peki, Balkan Ninnisi var mı, yok mu, neden yok? 11 Ekim Bu akşam Balkan Ninnisi var mı, neden başlamadı, geç mi başlayacak?

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balkan Ninnisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bugün voleybol maçı olduğu için biraz geç başlayacak.

BALKAN NİNNİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN BAŞLAMADI?

Dizi normalde saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün Türkiye-Abd voleybol maçı olduğu için Balkan Ninnisi biraz geç başlayacak. Yayın akışına göre Balkan Ninnisi 11 Ekim Salı günü saat 20:15 'te başlayacak . Yani dizi 15 dakika geç başlıyor.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NEDİR?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso