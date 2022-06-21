Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi Süleyman kimdir? Balkan Ninnisi Süleyman kim canlandırıyor 'Erdal Özyağcılar' kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Ninnisi Süleyman'ı kim canlandırıyor?

BALKAN NİNNİSİ SÜLEYMAN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Süleyman karakterini "Erdal Özyağcılar" canlandırmaktadır.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar (d. 4 Ağustos 1948, İznik), Türk tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı. Güzin Özyağcılar ve Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu. 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1972'de evlendiği Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile 2010 yılında "Karadağlar" dizisinde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Halen oyunculuğa devam etmektedir.

Oyuncu verdiği bir röportajda şaman dinine inandığını ve şaman olduğunu açıklamıştır.

Filmleri :

2013 – Sevdaluk (Ali İhsan)

2012 – İki Yaka Bir İsmail (İsmail)

2010 – Karadağlar

2007 – Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz)

2004 – Altın Kafes

2004 – Yabancı Damat (Kahraman Baklavacıoğlu)

2003 – Esir Şehrin İnsanları

2002 – Güz Sancısı

2002 – Ah Yaşamak Var Ya

2002 – Abdülhamit Düşerken

2002 – Mihriban

2002 – Beşik Kertmesi (Aydede)

2000 – Karakolda Ayna Var

2000 – Delikanlı

1996 – Şehnaz Tango (Tango Muhsin)

1996 – Sevda Kondu

1989 – Bizimkiler (Şükrü)

1988 – Yarın Cumartesi

1988 – Gömlek

1987 – Bir Kırık Bebek

1987 – Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

1987 – On Kadın

1987 – Sis

1987 – Adem İle Havva

1986 – Beyoğlu'nun Arka Sokakları

1986 – Hastahane

1986 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa

1985 – Züğürt Ağa (Kekeç Salman)

1985 – Yılanların Öcü (Hac'eli/Hacı Ali)

1985 – Aşık Oldum

1984 – Namuslu

1984 – Postacı

1984 – Şabaniye

1983 – Seni Seviyorum

1980 – Talihli Amele

1979 – Hayatım Roman – TRT Dizisi

1978 – Kibar Feyzo (Zülfo)

1978 – Sultan ("Çarli" Cevat)

1977 – Çöpçüler Kralı (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi)

1977 – Seyahatname

1967 – Balatlı Arif

1966 – Ah Güzel İstanbul

1966 – Ölüm Tarlası

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