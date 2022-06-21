Balkan Ninnisi Süleyman kimdir? Balkan Ninnisi Süleyman kim canlandırıyor 'Erdal Özyağcılar' kimdir, kaç yaşında, nereli?
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TRT 1'in yeni başlayan dizisi Balkan Ninnisi'nin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Süleyman oldu. Peki, Balkan Ninnisi Süleyman kimdir? Balkan Ninnisi Süleyman kim canlandırıyor 'Erdal Özyağcılar' kimdir, kaç yaşında, nereli? Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...
Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi Süleyman kimdir? Balkan Ninnisi Süleyman kim canlandırıyor 'Erdal Özyağcılar' kimdir, kaç yaşında, nereli? Balkan Ninnisi Süleyman'ı kim canlandırıyor?
BALKAN NİNNİSİ SÜLEYMAN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?
Dizideki Süleyman karakterini "Erdal Özyağcılar" canlandırmaktadır.
ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?
Erdal Özyağcılar (d. 4 Ağustos 1948, İznik), Türk tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı. Güzin Özyağcılar ve Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu. 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1972'de evlendiği Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile 2010 yılında "Karadağlar" dizisinde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Halen oyunculuğa devam etmektedir.
Oyuncu verdiği bir röportajda şaman dinine inandığını ve şaman olduğunu açıklamıştır.
Filmleri :
- 2013 – Sevdaluk (Ali İhsan)
- 2012 – İki Yaka Bir İsmail (İsmail)
- 2010 – Karadağlar
- 2007 – Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz)
- 2004 – Altın Kafes
- 2004 – Yabancı Damat (Kahraman Baklavacıoğlu)
- 2003 – Esir Şehrin İnsanları
- 2002 – Güz Sancısı
- 2002 – Ah Yaşamak Var Ya
- 2002 – Abdülhamit Düşerken
- 2002 – Mihriban
- 2002 – Beşik Kertmesi (Aydede)
- 2000 – Karakolda Ayna Var
- 2000 – Delikanlı
- 1996 – Şehnaz Tango (Tango Muhsin)
- 1996 – Sevda Kondu
- 1989 – Bizimkiler (Şükrü)
- 1988 – Yarın Cumartesi
- 1988 – Gömlek
- 1987 – Bir Kırık Bebek
- 1987 – Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç
- 1987 – On Kadın
- 1987 – Sis
- 1987 – Adem İle Havva
- 1986 – Beyoğlu'nun Arka Sokakları
- 1986 – Hastahane
- 1986 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa
- 1985 – Züğürt Ağa (Kekeç Salman)
- 1985 – Yılanların Öcü (Hac'eli/Hacı Ali)
- 1985 – Aşık Oldum
- 1984 – Namuslu
- 1984 – Postacı
- 1984 – Şabaniye
- 1983 – Seni Seviyorum
- 1980 – Talihli Amele
- 1979 – Hayatım Roman – TRT Dizisi
- 1978 – Kibar Feyzo (Zülfo)
- 1978 – Sultan ("Çarli" Cevat)
- 1977 – Çöpçüler Kralı (Hacer'in (Ayşen Gruda) ağabeyi)
- 1977 – Seyahatname
- 1967 – Balatlı Arif
- 1966 – Ah Güzel İstanbul
- 1966 – Ölüm Tarlası