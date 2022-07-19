Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

BALKAN NİNNİSİ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertan evde yaşanılan aile krizinden sonra, Jovanka'ya bilekliği geri verir. Jovanka, Ertan'ın bu sert tutumuna anlam veremez. Çaresiz kalan Ertan, ailesini tekrar bir araya toplamak ve Makedon aileyi konaktan göndermek için dayısı Süleyman ile işbirliği yapar. Ertan'ın radyo programında Süleyman'ın sesini duyan Neriman, konuşmalardan etkilenip konağa geri dönecek mi?

Telaşlı Bayram hazırlığı…

Tüm bu tatsız olaylar içinde konakta Kurban Bayramı telaşı başlar, bayram temizliği, baklava, börek hazırlıkları yapılır. Konaktaki en büyük endişe, bayram kutlamak için gelecek olan misafirlerin konakta Makedon ailesini görmeleridir. Bunun için bir anlaşma yapılır ve bayram bitene kadar Makedon aile konaktaki odadan çıkmayacağına, misafirlere görünmeyeceğine dair söz verir. Konaktan gitmek için tek yol… Konaktan gitmek için çare arayan Jovanka, Ertan'la konuşur. Tek çarenin dizi işini kabul etmek olduğunu, dizide oynarsa para kazanacağını ve ailesini alıp konaktan götüreceğini söyler. Ailesinden korktuğu için dizide oynamayı istemeyen Ertan ise, yapımcıya gidip kendisinin oynayamayacağını, Jovanka'nın ise bu işe ihtiyacı olduğunu söyler. Jovanka'nın ve Ertan'ın uyumundan memnun olan yapımcıyı ikna etmek zordur. Yapımcı, Jovanka'ya partner olarak renkli gözlü bir Balkan genci bulunduğu takdirde teklifi değerlendirebileceğini söyler. Jovanka ve Ertan, Arif'in yardımıyla oyuncu aramaya başlarlar. Bu arada yollarının Pavel ile kesişmesi tüm dengeleri alt üst eder.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!



BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elena, her şeyini kaybetmiştir. Fakat Daniel'in doğum günü için aldığı hediye, aileye başlarını sokacakları yeni bir adresi göstermektedir. Elena, ailesiyle beraber Süleymanların konağına gelir. İki aileyi birbirine bağlayan tapu, gerçek çıkacak mıdır? Bahçede iki aile tartışırken, Jovanka ve Ertan beraber konağa gelirler. İki aile de şok olmuştur. Ertan ve Jovanka'nın konağa beraber gelmesi, üstüne Makedon ailenin konakta yaşayacak olması Süleyman ve Neriman'ı çıldırtır.

Süleyman'ın planına karşı neriman hamlesi…

Süleyman'ın itibarı söz konusudur. Eğer Makedonların konağına geldiği duyulursa Süleyman için felaket olacaktır. Süleyman, öncelikle komşuların bir Türk konağında Makedonların geldiğini öğrenmemesi için plan yapar. Fakat bu plan, Neriman tarafından kabul edilmeyecek, o bu planı bozmak için çaba gösterecektir.

Evde büyük hesaplaşma...

Öte yandan Elena ve Daniel, kızlarının kaçırılma korkusundan ötürü konaktan çıkmamaya karar verirler. Fakat Süleyman'ın da onları konakta tutmaya çalıştığını anlayınca, bunun karşılığında zorlayıcı isteklerde bulunurlar. Elena'yı batıran, Jovanka'yı kaçıran Pavel'in yolu Ertan ile kesişir. Ertan ve Jovanka ise ailelerinin kızdığı afiş meselesini çözmeleri için görevlendirilir. Fakat Ertan'ın planı farklıdır. Konakta sıkılan Jovanka, Üsküp'ün en güzel yerlerinden biri olan Matka Kanyonu'na gitmek ister. İkili beraber Matka'ya giderken Ertan ve Jovanka'nın arasındaki ilişkiyi merak eden Gülbahar da ikilinin peşine düşer. Gülbahar'ın, gördüklerini Neriman'a anlatmasıyla konakta büyük bir kriz patlar. Neriman'ın evi terk eden büyük oğlu Zafer'le ilgili travması canlanır. Evde büyük bir hesaplaşma olur. Ertan ve Jovanka'nın arasındaki ilişki büyük bir krize dönüşür. Ertan hiç istemese de Jovanka'yla arasındaki ilişkiyi zora sokacak şeyler söyler.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE!