Balkan Ninnisi Pavel kimdir? Kaan Turgut kimdir? Kaan Turgut kaç yaşında, nereli? Kaan Turgut hayatı biyorafisi!

TRT1'in heyecanla beklenen dizisi bu akşam başlıyor. Balkan Ninnisi oyuncuları arasında Kaan Turgut da yer alıyor. Balkan Ninnisi Pavel'i Kaan Turgut ile ilgili aramalar arttı. Peki, Balkan Ninnisi Pavel kimdir? Kaan Turgut kimdir? Kaan Turgut kaç yaşında, nereli? Kaan Turgut hayatı biyografisi nreir?

Balkan Ninnisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 15. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

Balkan Ninnisi'nde Pavel karakterini canlandıran Kaan Turgut'un hayatı merak ediliyor. Kaan Turgut, Balkan Ninnisi dizisinin oyuncu kadrosunda Pavel karakterini canlandırıyor. Peki, Sevilen dizideki karakterler kısa sürede ilgi gördü. Peki ama Kaan Turgut hangi dizilerde oynadı?

BALKAN NİNNİSİ PAVEL KİMDİR, KAAN TURGUT KİMDİR?

İzmir doğumlu Kaan Turgut, 19 Ağustos 1985 yılında dünyaya geldi. 36 yaşındaki oyuncu, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamladı.

2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Turgut, 2017 yılında ayrıldılar.

BALKAN NİNNİSİ PAVEL KİMDİR?

Pavel, Esrarengiz olduğu kadar karizmatik biridir.

OYNADIĞI PROJELER

Payitaht Abdülhamid (Prens Sabahattin 2017-2019)

Mahrumlar (Gürkan, TV Filmi 2016)

Kiralık Aşk (2016)

Günebakan (2015)

Aşkın Kanunu (Şener, 2014)

Merhamet (2013)

Mazi Kalbimde Yaradır (2011)

Küçük Sırlar (2011)

Elveda Rumeli (2007)

TAKIM: Mahalle Aşkına! (2015)

Bulantı (Selçuk, 2015)

5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Cihan, 2015)