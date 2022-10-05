Balkan Ninnisi Pavel kimdir? Kaan Turgut kimdir? Kaan Turgut kaç yaşında, nereli? Kaan Turgut hayatı biyorafisi!
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TRT1'in heyecanla beklenen dizisi bu akşam başlıyor. Balkan Ninnisi oyuncuları arasında Kaan Turgut da yer alıyor. Balkan Ninnisi Pavel'i Kaan Turgut ile ilgili aramalar arttı. Peki, Balkan Ninnisi Pavel kimdir? Kaan Turgut kimdir? Kaan Turgut kaç yaşında, nereli? Kaan Turgut hayatı biyografisi nreir?
Balkan Ninnisi'nde Pavel karakterini canlandıran Kaan Turgut'un hayatı merak ediliyor. Kaan Turgut, Balkan Ninnisi dizisinin oyuncu kadrosunda Pavel karakterini canlandırıyor. Peki, Sevilen dizideki karakterler kısa sürede ilgi gördü. Peki ama Kaan Turgut hangi dizilerde oynadı?
İzmir doğumlu Kaan Turgut, 19 Ağustos 1985 yılında dünyaya geldi. 36 yaşındaki oyuncu, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamladı.
2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Turgut, 2017 yılında ayrıldılar.
Pavel, Esrarengiz olduğu kadar karizmatik biridir.
Payitaht Abdülhamid (Prens Sabahattin 2017-2019)
Mahrumlar (Gürkan, TV Filmi 2016)
Kiralık Aşk (2016)
Günebakan (2015)
Aşkın Kanunu (Şener, 2014)
Merhamet (2013)
Mazi Kalbimde Yaradır (2011)
Küçük Sırlar (2011)
Elveda Rumeli (2007)
TAKIM: Mahalle Aşkına! (2015)
Bulantı (Selçuk, 2015)
5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Cihan, 2015)