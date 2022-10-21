Balkan Ninnisi, kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Süleyman'ın unutamadığı eski sevgilisi Nina olarak diziye katılan Bedia Begovska izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Balkan Ninnisi Nina kimdir? Bedia Begovska kimdir, kaç yaşında? Bedia Begovska hayatı ve biyografisi nedir? Bedia Begovska nereli? Bedia Begovska hangi dizilerde oynadı?

Ekranların sevilen dizisi Balkan Ninnisi oyuncu kadrosuna dahil olan Bedia Begovska, dizide Nina karakterine hayat veriyor. Peki, Balkan Ninnisi Nina kimdir? Bedia Begovska kimdir, kaç yaşında? Bedia Begovska hayatı ve biyografisi nedir? Bedia Begovska nereli? Bedia Begovska hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar haberimizde...

BALKAN NİNNİSİ NİNA KİMDİR? BEDİA BEGOVSKA KİMDİR?

Ekranların sevilen dizisi Balkan Ninnisi oyuncu kadrosuna dahil olan Bedia Begovska, dizide Nina karakterine hayat veriyor. Türk asıllı Makedon olan Bedia Begovska, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te dünyaya geldi. 1951 yılının Ocak ayında dünyaya gelen Begovska, 22 Ocak doğumludur. 71 yaşındaki güzel oyuncu Türk ve Makedon tiyatrosu denince akla gelen ilk isimler arasında yer almaktadır. Mutlu Ol Yeter ve Limonata dizisinde ekranlara gelen Begovska, sergilediği performans ile tüm gözleri üzerinde topladı. Kendi yaşantısına uygun olan iki milleti anlatan Begovska, Balkan Ninnisi dizisine konuk oyuncu olarak katıldı. Dizide Süleyman karakterinin eski sevgilisinin Nina olarak ekranlarda yer alacak.

BALKAN NİNNİSİ NİNA KİMDİR?

TRT 1'in sevilen yapımları arasında yer alan Balkan Ninnisi, çok konuşulmaya devam ediyor.Dizide her hafta farklı bir gelişme yaşanırken bu hafta Süleyman karakterinin yıllar önce ayrıldığı fakat unutamadığı eski sevgilisi kadroya dahil oldu. Bedia Begovska, dizide Süleyman'ın eski sevgilisini canlandıracak. Ekranlara renkli görüntüler yansırken bir yandan da aşk dolu ve hüzünlü görüntülerde yer alacak.