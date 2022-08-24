Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı kimdir? Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk hayatı ve biyografisi!

Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü olan Merih Öztürk'ün hayatı merak edildi. Peki, Balkan Ninnisi'nin Jovanka kimdir? Merih Öztürk kimdir? Merih Öztürk kaç yaşında, nereli? Merih Öztürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BALKAN NİNNİSİ'NİN JOVANKA'SI MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Merih Öztürk, Türk model ve oyuncu. Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü. Merih Öztürk, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi.

Merih Öztürk; Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı.

2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçilen Merih Öztürk, oyunculuk eğitimine devam etti.

Merih Öztürk, İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı.

Blu TV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Balkan Ninnisi dizisinde başrol olarak Jovanka karakterini canlandırmaktadır.

Günümüzde ise, TRT 1'de yayınlanan Balkan Ninnisi adlı dizide başrol olarak Jovanka karakterini canlandırmaktadır.