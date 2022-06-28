Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi Makedonya Üsküp'te mi çekildi?
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Ekranların yeni başlayacak dizisi Balkan Ninnisi nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...
Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad yer almaktadır. Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? Balkan Ninnisi hangi ülkede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi Makedonya'da mı çekiliyor?
Balkan Ninnisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekiliyor.
TRT 1'in yaz sezonunda ekrana getireceği iddialı yapımı "Balkan Ninnisi"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimlerine geçtiğimiz hafta Üsküp'te başlanan dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü.
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Balkan Ninnisi dizisi 21 Haziran Salı günü TRT 1'de başlayacak. Dizi bugün (21 Haziran) ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso