Balkan Ninnisi neden yok, günü mü değişti? Balkan Ninnisi hangi gün? Balkan Ninnisi günü mü değişti?
Gündem Haberleri
Balkan Ninnisi hangi gün merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Balkan Ninnisi hangi gün? Balkan Ninnisi neden yok? Balkan Ninnisi dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Balkan Ninnisi günü mü değişti? Yanıtı...
Balkan Ninnisi neden yok? Balkan Ninnisi hangi gün merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Balkan Ninnisi hangi gün? Balkan Ninnisi neden yok? Balkan Ninnisi dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Balkan Ninnisi günü mü değişti? Yanıtı haberimizde...
Balkan Ninnisi bu akşam Dünya Kupası maçı nedeniyle ekranlara gelemeyecek. Balkan Ninnisi'nin yeni bölümü 8 Aralık Perşembe günü TRT 1'de yayınlanacak.
Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
Siz çok güzelsiniz
#BalkanNinnisi yeni bölümleriyle 8 Aralık perşembe 20.00'de #TRT1'de
@trt1
24 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 15:00 Kupa Günlüğü
- 16:00 Uruguay - Güney Kore
- 18:00 Ana Haber
- 18:55 İddiaların Aksine
- 19:00 Balkan Ninnisi
- 21:00 Kupa Saati
- 22:00 Brezilya - Sırbistan
Konak halkı, Murat'ın hayatta olma ihtimaliyle ilgili son umudunu da kaybettikten sonra, sevdiklerine daha sıkı sarılır. Süleyman ve Nina, Jovanka ve Ertan'ın mutluluğu için her şeyi yapar. Diğer yandan Elena, eskiye dair tüm sırları ortaya çıkarıp, bu kez herkesin mutlu olması için elinden geleni yapacaktır. Konakta keyifler yerine gelmeye başlamışken, Şefo ve Ayşen aşkı ortalığı karıştıracaktır.
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi"TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…
"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.
- Erdal Özyağcılar / Süleyman
- Özlem Türkad / Neriman
- Merih Öztürk / Jovanka
- Emre Bey / Ertan
- Gözde Çığacı / Gülsüm
- Hakan Boyav / Daniel
- Suzan Akbelge / Elena
- Deniz Gürkan / Gülbahar
- Erman Saban / Hayati
- Sarp Bozkurt / Arif
- Süleyman Kara / Mustafa
- Cenap Samet / Cemail
- Kaan Turgut / Panel