Balkan Ninnisi neden yok, günü mü değişti? Balkan Ninnisi hangi gün? Balkan Ninnisi günü mü değişti?

Balkan Ninnisi hangi gün merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Balkan Ninnisi hangi gün? Balkan Ninnisi neden yok? Balkan Ninnisi dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Balkan Ninnisi günü mü değişti? Yanıtı...

Balkan Ninnisi neden yok? Balkan Ninnisi hangi gün merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Balkan Ninnisi hangi gün? Balkan Ninnisi neden yok? Balkan Ninnisi dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Balkan Ninnisi günü mü değişti? Yanıtı haberimizde...

BALKAN NİNNİSİ NEDEN YOK?

Balkan Ninnisi bu akşam Dünya Kupası maçı nedeniyle ekranlara gelemeyecek. Balkan Ninnisi'nin yeni bölümü 8 Aralık Perşembe günü TRT 1'de yayınlanacak.

Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Siz çok güzelsiniz

#BalkanNinnisi yeni bölümleriyle 8 Aralık perşembe 20.00'de #TRT1'de

@trt1

24 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 Uruguay - Güney Kore

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Balkan Ninnisi

21:00 Kupa Saati

22:00 Brezilya - Sırbistan

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konak halkı, Murat'ın hayatta olma ihtimaliyle ilgili son umudunu da kaybettikten sonra, sevdiklerine daha sıkı sarılır. Süleyman ve Nina, Jovanka ve Ertan'ın mutluluğu için her şeyi yapar. Diğer yandan Elena, eskiye dair tüm sırları ortaya çıkarıp, bu kez herkesin mutlu olması için elinden geleni yapacaktır. Konakta keyifler yerine gelmeye başlamışken, Şefo ve Ayşen aşkı ortalığı karıştıracaktır.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi"TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI KİMLER?