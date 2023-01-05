TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Balkan Ninnisi bugün final bölümü ile son kez ekranlara gelecek. Final bölümünü izleyenler dizinin neden final yaptığını merak ediyor. Peki, Balkan Ninnisi neden final yapıyor? Balkan Ninnisi final mi, bitiyor mu? Balkan Ninnisi final bölümü ne zaman? Balkan Ninnisi niye final yapıyor? Balkan Ninnisi neden bitti? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Balkan Ninnisi neden final yapıyor? Balkan Ninnisi final mi, bitiyor mu? Balkan Ninnisi final bölümü ne zaman? Balkan Ninnisi bu akşam final mi yapacak?

BALKAN NİNNİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Balkan Ninnisi dizisi 5 Ocak 2023 Perşembe günü 25. bölüm ile final yapacak. Dizi bugün final bölümü ile ekranlara geliyor.

BALKAN NİNNİSİ NEDEN FİNAL OLDU?

Balkan Ninnisi 25. bölüm ile final oluyor. Dizi 5 Ocak Perşembe 2023 son kez ekranlarda olacak. Dizinin neden final yaptığı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bazı kaynaklara göre dizinin reytinglerden dolayı final yapmış olabileceği düşünülüyor.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sofya'nın Dimitri ile görüşmesine izin vermeyen Süleyman, onun sözünü dinlemediğini öğrenince çok üzülür. Kızının, Makedon dolandırıcı Dimitri'yle görüşmesini yasaklar. Dimitri'nin Makedon olduğunu sık sık vurgulayan Süleyman'a kızan Nina ise bu konuda tepkisini gösterir. Bu arada köfteci dükkanını dolandırıcılara sattıktan sonra işsiz kalan Ertan, Zafer ve Arif, radyoyu organizasyon şirketine dönüştürüp birlikte çalışmaya başlarlar. Diğer yandan Jovanka, Gülsüm ve Ivana, iyice kalabalıklaşan konaktan ayrılıp yeni eve çıkma planları yaparken, Şefo ve Ayşen aynı fikirde değildir. Onlar, konakta yaşayacakları odayı tadilat ettirmeye başlar. Duvara çekici vurdukları sırada düşen kağıt parçası, Arif, Ertan ve konaktakiler arasında büyük kargaşaya sebep olacaktır…

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso