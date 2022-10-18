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Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi hangi gün yayınlanıyor, Salı mı Perşembe mi? Dizinin günü mü değişti?

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Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi hangi gün yayınlanıyor, Salı mı Perşembe mi? Dizinin günü mü değişti?

Ekranların sevilen dizisi Balkan Ninnisi'nin günü değişti. Dizinin yeni günü perşembe oldu. Peki, Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi hangi gün yayınlanıyor, Salı mı Perşembe mi? Dizinin günü mü değişti? İşte detaylar...

18 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı18 Ekim 2022 Trt1 Yayın Akışı
Balkan Ninnisi hangi gün, dizinin günü mü değişti? Balkan Ninnisi yeni günü ne zaman? Balkan Ninnisi Salı mı Perşembe mi?Balkan Ninnisi hangi gün, dizinin günü mü değişti? Balkan Ninnisi yeni günü ne zaman? Balkan Ninnisi Salı mı Perşembe mi?

Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav yer almaktadır. Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi hangi gün yayınlanıyor, Salı mı Perşembe mi? Dizinin günü mü değişti?

Balkan Ninnisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

Dizinin günü normalde Salı'ydı. Yapılan değişiklikle dizinin yeni günü Perşembe'ye alındı.

Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi hangi gün yayınlanıyor, Salı mı Perşembe mi? Dizinin günü mü değişti?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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