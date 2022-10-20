TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Peki, Balkan Ninnisi ne zaman, hangi kanalda? Balkan Ninnisi hangi gün, saat kaçta? Balkan Ninnisi hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi ne zaman, hangi kanalda? Sevilen dizi Balkan Ninnisi TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Balkan Ninnisi son bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin hangi gün yayınlandığını araştırmakta. Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümleri merak konusu oldu. Peki, Balkan Ninnisi ne zaman, hangi kanalda? Balkan Ninnisi hangi gün, saat kaçta? Balkan Ninnisi hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NEDİR?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi"TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balkan Ninnisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekiliyor.