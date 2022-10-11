Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?
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Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Diziyi tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı? araştırması yapıyor. Peki, Balkan Ninnisi hangi gün? İşte ayrıntılar...
Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav yer almaktadır. Peki, Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?
Balkan Ninnisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bazı günler biraz geç başlayabiliyor.
Balkan Ninnisi dizisi her hafta Salı günü yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri Salı ekranlara geliyor.
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…
"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso