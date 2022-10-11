Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Diziyi tam gününde izlemek isteyen vatandaşlar, Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı? araştırması yapıyor. Peki, Balkan Ninnisi hangi gün? İşte ayrıntılar...

Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav yer almaktadır. Peki, Balkan Ninnisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Balkan Ninnisi dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Salı mı?

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balkan Ninnisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bazı günler biraz geç başlayabiliyor.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Balkan Ninnisi dizisi her hafta Salı günü yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri Salı ekranlara geliyor.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NEDİR?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso