Trt 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Balkan Ninnisi dizisinde yer alan Maria, dizinin ana karakterlerinden biridir. Maria karakteri, dizinin neşe kaynağıdır. Peki, Balkan Ninnisi Maria kimdir? Benu Şahin kimdir, kaç yaşında? Benu Şahin hangi dizilerde oynadı? Benu Şahin biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BALKAN NİNNİSİ MARİA KİMDİR?

Benu Şahin, Balkan Ninnisi dizisinde Maria karakterine hayat veriyor. Trt 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Balkan Ninnisi dizisinde yer alan Maria, dizinin ana karakterlerinden biridir. Maria karakteri, dizinin neşe kaynağıdır. Jovanka'nın kardeşi olan ve baskıcı bir ailede büyüyen Maria, güler yüzlü ve ailesine gerektiğinde tepkiler verebilen bir kızdır.

BENU ŞAHİN KİMDİR?

Balkan Ninnisi dizisinde Maria karakterine hayat veren oyuncumuz Benu Şahin, yaşamını Makedonya, Kosova ve Türkiye içinde geçirmektedir. Melih Değirmenci menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncumuz Benu Şahin hayvan severliği ile tanınmaktadır. Sektörün yeni yüzlerinden olan genç oyuncumuz Benu Şahin, daha önce herhangi bir dizi yada film projesinde yer almamıştır. Bundan dolayı Balkan Ninnisi dizisiyle sektöre adım atan oyuncumuz hakkında fazla bir bilgi yoktur.

DİZİLERİ

Sektörün yeni yüzlerinden olan oyuncumuz Benu Şahin, Balkan Ninnisi dizisinde Maria karakterine hayat vermektedir. Benu Şahin daha önce herhangi bir dizide yer almamıştır ve oyuncumuzun yer aldığı ilk projesi Balkan Ninnisi dizisidir. Bizler, oyuncumuzun bu dizide ki performansıyla yapımcıların dikkatini çekeceğini ve önümüzdeki yıllarda oldukça başarılı projelerde yer alacağını tahmin ediyoruz.