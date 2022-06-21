Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Balkan Ninnisi başrolde kim var?
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TRT 1'in heyecanla beklenen ve tanıtım fragmanı milyonlarca izlenen dizisi Balkan Ninnisi bugün başlıyor. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Balkan Ninnisi başrolde kim var? araştırması yapıyor. Peki, Balkan Ninnisi konusu ne, dizi nerede geçiyor? Balkan Ninnisi başrolünde hangi oyuncular var? Ayrıntılar haberimizde...
Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Balkan Ninnisi dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Balkan Ninnisi başrolde kim var? Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi oyuncuları ve isimleri nelerdir?
Balkan Ninnisi dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…
"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso