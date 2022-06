Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi Jovanka kimdir? Balkan Ninnisi Jovanka kimdir, kim canlandırıyor? Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?

BALKAN NİNNİSİ JOVANKA KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Jovanka karakterini "Merih Öztürk" canlandırmaktadır.

MERİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Merih Öztürk, (d. 28 Aralık 1999 , Düzce, Türkiye), Türk model ve oyuncu. Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü.

Merih Öztürk, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model'e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.'sü seçildi. Oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere'de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. Blu TV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Yakında TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan Balkan Ninnisi dizisinde başrol olarak Jovanka karakterini canlandıracaktır.

Filmografisi:

2006 : Son Osmanlı Yandım Ali

2017 : Danette Reklamı

2017 : Nerde O Yeminler

2018 : İki Aile

2019 : Trt Çocuk Reklamı

2019 : Liverpool Victoria

2020 : Veet Reklamı

2020 : Molped Reklamı

2021 : Enza Home Reklamı

2021-2022 : Börü 2039 (Güney)

2022- : Balkan Ninnisi (Jovanka)

