Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi bugün yayın akışında yer almadı. Bunun akabinde seyirciler dizinin akıbetini merak etti. Twitter'dan yapılan açıklamada Balkan Ninnisi dizisinin günü değişti. Peki, Balkan Ninnisi hangi gün, dizinin günü mü değişti? Balkan Ninnisi yeni günü ne zaman? Balkan Ninnisi Salı mı Perşembe mi? İşte dizinin yeni günü...

Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav yer almaktadır. Balkan Ninnisi dizinin günü mü değişti? Balkan Ninnisi yeni günü ne zaman? Balkan Ninnisi Salı mı Perşembe mi? Balkan Ninnisi neden günü değişti? Balkan Ninnisi yeni günü hangi gün oldu?

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balkan Ninnisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

BALKAN NİNNİSİ HANGİ GÜN?

Dizi önceden Salı günü yayınlanıyordu. Dizinin günü değişti ve dizinin yeni günü Perşembe oldu.

BALKAN NİNNİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dizinin günü normalde Salı'ydı. Yapılan değişiklikle dizinin yeni günü Perşembe'ye alındı.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Her daim çalışmak lazım

#BalkanNinnisi yeni bölümleriyle yeni gününde perşembe 20.00'de #TRT1'de

@trt1"

Buna göre dizinin yeni günü perşembe oldu. Dizi perşembeye alındı.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMÜ HANGİ GÜN OLACAK?

Dizinin yeni bölümü 20 Ekim Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanacaktır.

BALKAN NİNNİSİ GÜNÜ NEDEN DEĞİŞTİ?

Dizinin günü neden değişti bilinmiyor. Fakat bazı tahminlere göre reytinglerden dolayı gün değişikliğine gitmiş olabilir. Bir diğer ihtimal ise TRT 1 Salı günleri için yeni bir dizi yayınlayacak olabilir.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso