Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi Gülsüm kimdir, kim canlandırıyor? 'Gözde Çığacı' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?

BALKAN NİNNİSİ GÜLSÜM KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Gülsüm karakterini "Gözde Çığacı" canlandırmaktadır.

GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?

Gözde Çığacı (d. 17 Ekim 1991, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde öğrenim gördü. Birçok oyunda görev aldı. Okuldaki ilk yıllarında 'Dünya Tiyatrolar Günü' etkinliklerinde Kadir Akbulut'un yazdığı Nermin Kurtuluş'un yönettiği Genç Odes oyununda oynadı. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen Çığacı, kariyerine oyunculukla devam ediyor.

İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney dizisi ile yaşayan oyuncu, dizide gösterdiği performansı ile herkesi etkiledi.

2020 yılında uzun zamandır aşk yaşadığı Tümer Gülümserler ile evlendi. Çift bir yıl sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Filmografi

2011–2012 : Muhteşem Yüzyıl : Elif Hatun : Show TV / Star TV

2011–2013 : Kuzey Güney : Demet : Kanal D

2013–2014 : Bugünün Saraylısı : Süreyya Ataman : atv

2014–2015 : Yılanların Öcü : Hatçe : Show TV

2016 : Kördüğüm : Gökçe Özer : FOX

2017 : Çember : Konuk Oyuncu : Star TV

2017 : Ateşböceği : Gül Gürkan : Star TV

2018 : Dudullu Postası : Gül : BluTV

2019 : Yüzleşme : Savcı Seda Belkıs : Kanal D

2019 : Bir Aile Hikayesi : Hülya Akdemir : FOX

2020–2021 : Sefirin Kızı : Ceylan : Star TV

2022– : Balkan Ninnisi : Gülsüm : TRT 1

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