Balkan Ninnisi Gülsüm kimdir, kim canlandırıyor? 'Gözde Çığacı' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
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TRT 1'in yeni başlayan dizisi Balkan Ninnisi'nin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Gülsüm oldu. Peki, Balkan Ninnisi Gülsüm kimdir? Balkan Ninnisi Gülsüm kim canlandırıyor 'Gözde Çığacı' kimdir, kaç yaşında, nereli? Gözde Çığacı'nın rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...
Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi Gülsüm kimdir, kim canlandırıyor? 'Gözde Çığacı' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
BALKAN NİNNİSİ GÜLSÜM KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?
Dizideki Gülsüm karakterini "Gözde Çığacı" canlandırmaktadır.
GÖZDE ÇIĞACI KİMDİR?
Gözde Çığacı (d. 17 Ekim 1991, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Gözde Çığacı, 17 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde öğrenim gördü. Birçok oyunda görev aldı. Okuldaki ilk yıllarında 'Dünya Tiyatrolar Günü' etkinliklerinde Kadir Akbulut'un yazdığı Nermin Kurtuluş'un yönettiği Genç Odes oyununda oynadı. Küçüklüğünden beri müziğe olan ilgisiyle bilinen Çığacı, kariyerine oyunculukla devam ediyor.
İlk oyunculuk tecrübesini Kuzey Güney dizisi ile yaşayan oyuncu, dizide gösterdiği performansı ile herkesi etkiledi.
2020 yılında uzun zamandır aşk yaşadığı Tümer Gülümserler ile evlendi. Çift bir yıl sonra boşanma kararı aldıklarını açıkladı.
Filmografi
- 2011–2012 : Muhteşem Yüzyıl : Elif Hatun : Show TV / Star TV
- 2011–2013 : Kuzey Güney : Demet : Kanal D
- 2013–2014 : Bugünün Saraylısı : Süreyya Ataman : atv
- 2014–2015 : Yılanların Öcü : Hatçe : Show TV
- 2016 : Kördüğüm : Gökçe Özer : FOX
- 2017 : Çember : Konuk Oyuncu : Star TV
- 2017 : Ateşböceği : Gül Gürkan : Star TV
- 2018 : Dudullu Postası : Gül : BluTV
- 2019 : Yüzleşme : Savcı Seda Belkıs : Kanal D
- 2019 : Bir Aile Hikayesi : Hülya Akdemir : FOX
- 2020–2021 : Sefirin Kızı : Ceylan : Star TV
- 2022– : Balkan Ninnisi : Gülsüm : TRT 1