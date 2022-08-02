Balkan Ninnisi full HD bölüm izle! Balkan Ninnisi 6. bölüm tek parça izle! Balkan Ninnisi son bölüm neler oldu?

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BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ertan'ı mimar olarak beklerken hayal kırıklığına uğrayan Süleyman ve Neriman, hastanede Elena ve Daniel'le yaşadıkları tartışmanın da etkisiyle mazide kalmış bir yaranın hala tam iyileşmediğinden korkmaya başlarlar. İki ailenin ilk karşılaşması değildir bu... Süleyman ve Neriman, Ertan'ı doğru bildikleri yola sokmalılardır, onu da abisi Zafer gibi kaybetmek istemezler. Ertan ise kendi bildiği yolda ilerlerken, ailesine verdiği zararın farkına geç varır ve annesiyle dayısının sözünü dinleyerek köftecide çalışmaya başlar. Her şey yoluna giriyordur. Ta ki Ertan'ın köftecideki macerası da Jovanka'ya çıkana dek... İflasın eşiğinde olan Elena ise ailesini korumak için elinden geleni yapıyor, mücadelesini tek başına sürdürüyordur. Ama karşısındaki görünmez rakip, hiç de adil dövüşmüyor, istediğini elde etmek için yasak yollardan gitmeye gocunmuyordur. Tehlike, sanılandan çok daha büyüktür, hedefte Jovanka da vardır. Artık dönüşü olmayan şeyler yaşanmış, Türk ailenin konağında kolay kolay çözülemeyecek bir kader düğümlenmiştir.

BALKAN NİNNİSİ 6. BÖLÜM FULL HD İZLE!

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi… Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

BALKAN NİNNİSİ FULL HD İZLE! (LİNK)

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Merih Öztürk : Jovanka

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'Balkan Ninnisi' her Salı 20.00'de TRT 1'de!

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