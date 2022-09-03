TRT1 Ekranlarında izleyicileriyle buluşan balkan ninnisi dizisi, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?

Balkan ninnisi dizisi, televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşmuş ve izleyicilerin sevgisini kazanmayı başarmıştır. Balkan ninnisi dizisi hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de balkan ninnisi fragmanı oluyor. İzleyicileri tarafından yoğun ilgi gören dizi, bu hafta 10. bölümüyle birlikte TRT1 ekranlarında yerini alacak Peki Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?

BALKAN NİNNİSİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

21 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisidir. İzleyicilerin yoğun ilgisini kazanmayı başaran dizi, bu hafta 10. bölümüyle birlikte TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NEDİR?

600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?