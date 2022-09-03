Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?

Gündem Haberleri

Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?

TRT1 Ekranlarında izleyicileriyle buluşan balkan ninnisi dizisi, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?

Balkan ninnisi dizisi, televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşmuş ve izleyicilerin sevgisini kazanmayı başarmıştır. Balkan ninnisi dizisi hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de balkan ninnisi fragmanı oluyor. İzleyicileri tarafından yoğun ilgi gören dizi, bu hafta 10. bölümüyle birlikte TRT1 ekranlarında yerini alacak Peki Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?

21 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisidir. İzleyicilerin yoğun ilgisini kazanmayı başaran dizi, bu hafta 10. bölümüyle birlikte TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

  • Erdal Özyağcılar - Süleyman
  • Özlem Türkad - Neriman
  • Emre Bey - Ertan
  • Merih Öztürk - Jovanka
  • Burak Rahman - Luran
  • Deniz Gürkan - Gülbahar
  • Benu Şahin - Maria
  • Can Kolukısa - Zübeyir Dede
  • Mustafa Yaşar - Ahmet
  • Hakan Boyav - Daniel
  • Suzan Akbelge - Elena
  • Erman Saban - Zafer
  • Kaan Turgut - Pavel
  • Emine Halil - Ayşen
  • Süleyman Kara - Mustafa
  • Sarp Bozkurt - Arif
  • Gözde Çığacı - Gülsüm
03 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı03 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı 02 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı02 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı
Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Balkan Ninnisi Dizi Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title