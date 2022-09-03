Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?
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TRT1 Ekranlarında izleyicileriyle buluşan balkan ninnisi dizisi, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?
Balkan ninnisi dizisi, televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşmuş ve izleyicilerin sevgisini kazanmayı başarmıştır. Balkan ninnisi dizisi hakkında en çok merak edilen konulardan bir tanesi de balkan ninnisi fragmanı oluyor. İzleyicileri tarafından yoğun ilgi gören dizi, bu hafta 10. bölümüyle birlikte TRT1 ekranlarında yerini alacak Peki Balkan ninnisi fragmanı yayınlandı mı? Balkan ninnisi 10. bölüm fragmanı izle! Balkan ninnisi yeni bölüm fragmanı nerede?
21 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü yayınlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisidir. İzleyicilerin yoğun ilgisini kazanmayı başaran dizi, bu hafta 10. bölümüyle birlikte TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.
600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
- Erdal Özyağcılar - Süleyman
- Özlem Türkad - Neriman
- Emre Bey - Ertan
- Merih Öztürk - Jovanka
- Burak Rahman - Luran
- Deniz Gürkan - Gülbahar
- Benu Şahin - Maria
- Can Kolukısa - Zübeyir Dede
- Mustafa Yaşar - Ahmet
- Hakan Boyav - Daniel
- Suzan Akbelge - Elena
- Erman Saban - Zafer
- Kaan Turgut - Pavel
- Emine Halil - Ayşen
- Süleyman Kara - Mustafa
- Sarp Bozkurt - Arif
- Gözde Çığacı - Gülsüm