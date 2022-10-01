TRT Ekranlarının sevilen dizisi Balkan Ninnisi birçok izleyici tarafından sevilerek takip ediliyor. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak konusu haline gelmesi nedeniyle izleyiciler, Balkan Ninnisi fragman yayınlandı mı? Sorusunu internet üzerinde araştırmaktadır. Peki, Balkan Ninnisi fragman yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 14. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi fragman İZLE HD!

Balkan Ninnisi fragman yayınlandı mı? Sorusu, önceki bölümün yayınlanmasının ardından dizinin izleyicileri tarafından merak edilmeye başlanıyor ve bu nedenle sık sık Balkan Ninnisi fragman yayınlandı mı? Ve Balkan Ninnisi 14. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Soruları araştırılıyor. Peki, Balkan Ninnisi fragman yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 14. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi fragman İZLE HD!

BALKAN NİNNİSİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

TRT Ekranlarının sevilen dizisi Balkan Ninnisi 14. Bölüm fragmanı, 28 Eylül tarihinde yayınlandı. Sevilen dizinin 14. Bölümü ise 4 Ekim salı günü TRT ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.