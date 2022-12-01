Ekranların sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün yayın akışında gözükmedi. Bunun ardından dizi severler, Balkan Ninnisi final mi, bitti mi? Balkan Ninnisi dizisi yeni bölüm ne zaman, haftaya mı? Balkan Ninnisi final mi yaptı, tamamen bitti mi? merak etti. Peki, Balkan Ninnisi dizisi final mi oldu? Balkan Ninnisi dizisi tamamen bitti mi, neden yayınlanmadı?

Balkan Ninnisi final mi? Balkan Ninnisi bitti mi? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Balkan Ninnisi final mi, bitti mi? Balkan Ninnisi dizisi yeni bölüm ne zaman, haftaya mı? Balkan Ninnisi final mi yaptı, tamamen bitti mi? Ayrıntılar sizlerle...

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balkan Ninnisi her Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat Dünya Kupası maçları nedeniyle geçtiğimiz hafta ve bu hafta yeni bölümü olmayacak. Dizinin haftaya 8 Aralık tarihinde yayınlanması bekleniyor.

BALKAN NİNNİSİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır, dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi Dünya Kupası maçları dolayısıyla bugün yayınlanmayacak. Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü haftaya 8 Aralık ekranlara gelecek.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Balkan Ninnisi, 2022 Dünya Kupası maçlarından dolayı bu hafta ekranlara gelmeyecek. Twitter'dan yapılan paylaşıma göre dizinin yeni bölümü 8 Aralık Perşembe yayınlanacak.

Twitter paylaşımı şöyle:

"#BalkanNinnisi yeni bölümleriyle 8 Aralık perşembe 20.00'de #TRT1'de"

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 1 Aralık değil 8 Aralık'ta ekranlarda olacak. Dizi bu hafta maçlardan dolayı yok.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.