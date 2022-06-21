Balkan Ninnisi Ertan kimdir, kim canlandırıyor? 'Emre Bey' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TRT 1'in yeni başlayan dizisi Balkan Ninnisi'nin karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Ertan oldu. Peki, Balkan Ninnisi Ertan kimdir? Balkan Ninnisi Ertan kim canlandırıyor 'Emre Bey' kimdir, kaç yaşında, nereli? Emre Bey'in rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...
Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi Ertan kimdir, kim canlandırıyor? 'Emre Bey' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
BALKAN NİNNİSİ ERTAN KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?
Dizideki Ertan karakterini "Emre Bey" canlandırmaktadır.
EMRE BEY KİMDİR?
İstanbul doğumlu Emre Bey, 9 Mayıs 1997 yılında dünyaya geldi. Oyunculuğa ilgisi üzerine Craft Oyunculuk Atölyesi'nde Devrim Yalçın'dan oyunculuk eğitimi aldı. ilk televizyon deneyimini ise 'Aşk Zamanı' adlı dizide 'Can' karakteri ile yaşamıştır.
Rol aldığı yapımlar:
- 2018 – Elimi Bırakma (Arda)
- 2017 – Adı Efsane (Kıvanç)
- 2015 – Aşk Zamanı (Can)
Sizce asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? #AsgariÜcret | #Zam— Haberler (@Haberler) June 20, 2022
Haberler.com - Gündem