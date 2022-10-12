TRT1 kanalında yayınlanan Balkan Ninnisi her Salı izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler Daniel öldü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Balkan Ninnisi Hakan Boyav diziden ayrılıyor mu sorusu merak konusu oldu. Peki, Balkan Ninnisi Daniel öldü mü, Hakan Boyav diziden ayrılıyor mu? Balkan Ninnisi Daniel ölecek mi? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi dizisi her Salı TRT1 kanalında izleyicilerle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Balkan Ninnisi dizisi son bölümüyle izleyicileri ekrana kitledi. Dizinin yayınlanan son bölümünün ardından izleyiciler, Hakan Boyav diziden ayrılıyor mu? sorusunu araştırmaya başladı. Balkan Ninnisi Daniel öldü mü? sorusu merak konusu oldu. Peki, Balkan Ninnisi Daniel öldü mü, Hakan Boyav diziden ayrılıyor mu? Balkan Ninnisi Daniel ölecek mi? Detaylar haberimizde...

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NEDİR?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi"TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balkan Ninnisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

BALKAN NİNNİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Balkan Ninnisi dizisinin yayınlanan son bölümünde karakterlerden Daniel'in vurulmasının ardından dizinin final yapacağı iddiası gündeme geldi. İzleyiciler, sosyal medyada yayınlanan son bölümünden sonra dizinin final yapacağını düşündü. Balkan Ninnisi dizisinin final yapacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Daniel'in durumu haftaya yayınlanan bölümde belli olacak.

BALKAN NİNNİSİ DANİEL ÖLDÜ MÜ, HAKAN BOYAV DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Balkan Ninnisi dizisinin yayınlanan son bölümünde karakterlerden Daniel'in vurulmasının ardından Hakan Boyav'ın diziden ayrılıyor mu sorusu gündeme geldi. İzleyiciler, sosyal medyada yayınlanan son bölümünden sonra Hakan Boyav'ın diziden ayrılacağını düşündü. Balkan Ninnisi dizisinde Daniel'in durumu haftaya yayınlanan bölümde belli olacak.