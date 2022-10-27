TRT 1 kanalında yayınlanan beğenilen yapım Balkan Ninnisi yeni bölümüyle başladı! Heyecanla beklenen Balkan Ninnisi adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Balkan Ninnisi canlı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm canlı izle araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi CANLI izle! TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi CANLI izle! TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TRT 1 BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nina'nın do¨nmesine sevinen Su¨leyman'ın sevinci uzun su¨rmez. Eski du¨s¸manları herkesin umudunu kana bular. Daniel'in vurulmasıyla Jovanka da hayata ku¨ser. Konaktaki herkes Elena ve ailesinin yaralarını sarmak ic¸in elinden geleni yapar.

Ertan, Jovanka'yı kaybetme korkusuna kapılır, onu hayata do¨ndu¨rmek ic¸in babasından ona yadiga^r kalacak bir s¸eyler bularak Jovanka'yı hayata döndu¨rmeyi, acılarını hafifletmeyi bas¸arır. Yalnız kalan Elena'yı teselli etmek isteyen Su¨leyman, Elena ve Nina'yı barıs¸tırmak ic¸in bu¨yu¨k bir yalan so¨yler. Gerc¸egˆin ortaya c¸ıkmasıyla ortalık yine karıs¸acaktır...

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertan ve Jovanka, tu¨m gec¸mis¸ acılara ragˆmen as¸klarından vazgec¸mez. Nina'yla Su¨leyman'ın bulus¸acagˆı yere giderler. Tu¨m acılar unutulsun, gec¸mis¸ defterler kapansın, as¸k kazansın isterler. Bu sefer Su¨leyman da gec¸mis¸i unutmakta kararlıdır. Onun tek istedigˆi Nina'yı go¨rebilmek onunla konus¸abilmektir. Su¨leyman bu hayalleri kurarken, Nina'nın do¨ndu¨gˆu¨nu¨ o¨gˆrenen Darko, rahat durmayacak, onların kavus¸masına izin vermeyecektir. Sadece Su¨leyman'ın degˆil tu¨m konak halkının hayallerini de yerle bir edecektir…

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE!