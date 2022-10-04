TRT 1ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi CANLI izle! TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TRT 1 BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Konakta nis¸an heyecanı kısa su¨rer. Jovanka'nın sakladıgˆı sırrı o¨gˆrenen Ertan, aralarındaki bu¨yu¨k as¸ka nokta koymaya karar verir. Makedon ailenin konaktan gitmesi herkeste bu¨yu¨k s¸as¸kınlık uyandırır, gec¸mis¸ biraz daha gu¨n yu¨zu¨ne c¸ıkar. O¨te yandan eski sırlarla darmadagˆın olan Su¨leyman, Nina'nın ve gec¸mis¸inin pes¸ine du¨s¸er. Nina'nın go¨lgesi bile Su¨leyman'ın aklını bas¸ından alır. Su¨leyman yas¸anan her s¸eye ragˆmen, Nina'ya ulas¸mak ic¸in Elena'nın evine kadar gider. Pavel'in, Ertan'a kars¸ı yaptıgˆı planları bas¸arılı olmus¸tur. Bu arada Ertan da bos¸ durmayacak Pavel'in gerc¸ek yu¨zu¨nu¨ ortaya c¸ıkarmak ic¸in planlarını ortaya koyacaktır.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişteki büyük sırları öğrenen Jovanka, her şeye rağmen Ertan'ın evlilik teklifini kabul eder. Ertan aşkına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, ailenin geçmiş günahları bu iki aşığın peşini bırakmayacaktır. Zafer, Süleyman'ın geçmişini kurcalarken kendisine yapılanın büyük bir haksızlık olduğunu düşünür. Süleyman, tüm bu olaylara rağmen, Nina'ya ulaşmanın yollarını aramaya başlar. Olaylar karşısında sıkışıp kalan Elena ise büyük tedirginlik yaşar. Bir taraftan babasının ortaya çıkması, diğer tarafta Jovanka ve Ertan aşkı onu yaşanabilecek felaketlere karşı çaresiz bırakmaktadır… Tüm bunlar yaşanırken halanın büyük baskısıyla konakta gelin bohçası hazırlıkları, çeyiz alma alışverişleri başlamıştır...

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE!