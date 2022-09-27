Balkan Ninnisi CANLI izle! TRT 1 Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi CANLI izle! TRT 1Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TRT 1 BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 20.00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişteki büyük sırları öğrenen Jovanka, her şeye rağmen Ertan'ın evlilik teklifini kabul eder. Ertan aşkına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, ailenin geçmiş günahları bu iki aşığın peşini bırakmayacaktır. Zafer, Süleyman'ın geçmişini kurcalarken kendisine yapılanın büyük bir haksızlık olduğunu düşünür.

Süleyman, tüm bu olaylara rağmen, Nina'ya ulaşmanın yollarını aramaya başlar. Olaylar karşısında sıkışıp kalan Elena ise büyük tedirginlik yaşar. Bir taraftan babasının ortaya çıkması, diğer tarafta Jovanka ve Ertan aşkı onu yaşanabilecek felaketlere karşı çaresiz bırakmaktadır… Tüm bunlar yaşanırken halanın büyük baskısıyla konakta gelin bohçası hazırlıkları, çeyiz alma alışverişleri başlamıştır...

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süleyman'ın büyük sırrını öğrenen Ertan, artık dayısına karşı tavır almıştır. Eski hatalarını Süleyman'ın yüzüne vurmakta, her olayda biraz daha Neriman'ı ve Süleyman'ı köşeye sıkıştırmaktadır. Konakta olmaz denilen her şey yaşanmaya başlamıştır. Ertan abisi Zafer'i konağa getirip onu kabullenip affetmeleri için Neriman'a ve Süleyman'a baskı yapar. Çaresiz kalan Neriman'la Süleyman, Zafer'i konağa kabul ederler. Nina ve Süleyman aşkını öğrenen Ertan, aşkının peşinden gitmeye karar verir ve Jovanka'ya evlilik teklifi etme hazırlıkları yapar. Konaktaki Türk ailesindeki kargaşa sürerken, Makedon ailesinde de eski sırların ortaya çıkması Elena ve Jovanka'yı oldukça zor durumda bırakır. Jovanka aşkı ve geçmiş sırlar arasında sıkışıp kalır.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜM İZLE!