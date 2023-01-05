Balkan Ninnisi canlı izle! (FİNAL BÖLÜMÜ İZLE) 5 Ocak TRT 1 Balkan Ninnisi 25. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün 25. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Balkan Ninnisi canlı izle! TRT 1 Balkan Ninnisi 25. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Balkan Ninnisi canlı izleme linki var mı? 5 Ocak TRT 1 canlı izle!

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BALKAN NİNNİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NEREDEN İZLENİR?

Balkan Ninnisi 25. final bölümünü televizyondan veya TRT 1'in resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.

BALKAN NİNNİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Balkan Ninnisi dizisi 5 Ocak 2023 Perşembe günü 25. bölüm ile final yapacak. Dizi bugün final bölümü ile ekranlara geliyor.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sofya'nın Dimitri ile görüşmesine izin vermeyen Süleyman, onun sözünü dinlemediğini öğrenince çok üzülür. Kızının, Makedon dolandırıcı Dimitri'yle görüşmesini yasaklar. Dimitri'nin Makedon olduğunu sık sık vurgulayan Süleyman'a kızan Nina ise bu konuda tepkisini gösterir. Bu arada köfteci dükkanını dolandırıcılara sattıktan sonra işsiz kalan Ertan, Zafer ve Arif, radyoyu organizasyon şirketine dönüştürüp birlikte çalışmaya başlarlar. Diğer yandan Jovanka, Gülsüm ve Ivana, iyice kalabalıklaşan konaktan ayrılıp yeni eve çıkma planları yaparken, Şefo ve Ayşen aynı fikirde değildir. Onlar, konakta yaşayacakları odayı tadilat ettirmeye başlar. Duvara çekici vurdukları sırada düşen kağıt parçası, Arif, Ertan ve konaktakiler arasında büyük kargaşaya sebep olacaktır…

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso