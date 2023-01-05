Balkan Ninnisi canlı izle! (FİNAL BÖLÜMÜ İZLE) 5 Ocak TRT 1 Balkan Ninnisi 25. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?
Gündem Haberleri
TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün 25. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Balkan Ninnisi canlı izle! TRT 1 Balkan Ninnisi 25. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Balkan Ninnisi canlı izleme linki var mı? 5 Ocak TRT 1 canlı izle!
Balkan Ninnisi final bölümü canlı izle! Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Balkan Ninnisi canlı izle! 5 Ocak TRT 1 Balkan Ninnisi 25. bölüm canlı izle! Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu? TRT 1 canlı izle!
Balkan Ninnisi 25. final bölümünü televizyondan veya TRT 1'in resmi web sitesinden izleyebilirsiniz.
Balkan Ninnisi dizisi 5 Ocak 2023 Perşembe günü 25. bölüm ile final yapacak. Dizi bugün final bölümü ile ekranlara geliyor.
Sofya'nın Dimitri ile görüşmesine izin vermeyen Süleyman, onun sözünü dinlemediğini öğrenince çok üzülür. Kızının, Makedon dolandırıcı Dimitri'yle görüşmesini yasaklar. Dimitri'nin Makedon olduğunu sık sık vurgulayan Süleyman'a kızan Nina ise bu konuda tepkisini gösterir. Bu arada köfteci dükkanını dolandırıcılara sattıktan sonra işsiz kalan Ertan, Zafer ve Arif, radyoyu organizasyon şirketine dönüştürüp birlikte çalışmaya başlarlar. Diğer yandan Jovanka, Gülsüm ve Ivana, iyice kalabalıklaşan konaktan ayrılıp yeni eve çıkma planları yaparken, Şefo ve Ayşen aynı fikirde değildir. Onlar, konakta yaşayacakları odayı tadilat ettirmeye başlar. Duvara çekici vurdukları sırada düşen kağıt parçası, Arif, Ertan ve konaktakiler arasında büyük kargaşaya sebep olacaktır…
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…
"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023