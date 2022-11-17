Balkan Ninnisi 20.bölüm İZLE! Sevilen dizi Balkan Ninnisi TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Balkan Ninnisi son bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölüm izleme linkini araştırmakta. Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 20.bölümü merak konusu oldu. Balkan Ninnisi CANLI İZLE! Balkan Ninnisi yeni bölüm İZLE! Balkan Ninnisi 20.bölüm İZLE! Balkan Ninnisi yeni bölüm FULL İZLE!

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NEDİR?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor. Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balkan Ninnisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE!

Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. BALKAN NİNNİSİ CANLI İZLE yazısına tıklayınız.