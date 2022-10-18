TRT 1'in sevilen dizisi Balkan Ninnisi bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 18 Ekim Salı Balkan Ninnisi neden yok, yeni bölüm olmayacak mı? Balkan Ninnisi bitti mi, final mi? merak etti. Peki, Balkan Ninnisi yeni bölüm neden başlamadı? Balkan Ninnisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Balkan Ninnisi hangi gün, dizinin günü mü değişti? Balkan Ninnisi yeni günü ne zaman? Balkan Ninnisi Salı mı Perşembe mi?

Balkan Ninnisi, ilk bölümü 21 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı aile ve romantik türdeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey, Merih Öztürk ve Hakan Boyav yer almaktadır. Balkan Ninnisi bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 18 Ekim Salı Balkan Ninnisi neden yok, yeni bölüm olmayacak mı? Balkan Ninnisi bitti mi, final mi?

BU AKŞAM BALKAN NİNNİSİ YOK MU, NEDEN YOK?

Balkan Ninnisi dizisi gün değiştirdi. Dizinin yeni günü Perşembe'ye alındığı için Balkan Ninnisi bu akşam yani 18 Ekim Salı günü ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü Perşembe yayınlanacak.

Twitter resmi paylaşım şöyle:

"Her daim çalışmak lazım

#BalkanNinnisi yeni bölümleriyle yeni gününde perşembe 20.00'de #TRT1'de

@trt1"

Buna göre dizinin yeni günü Perşembe'ye alınmıştır.

BALKAN NİNNİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPACAK?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmayacak. Balkan Ninnisi yeni bölümlerine devam ediyor. Dizinin sadece günü değişmiştir. Dizi Salı'dan Perşembe'ye alındı.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso