Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi Arif kimdir, kim canlandırıyor? 'Sarp Bozkurt' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?

BALKAN NİNNİSİ ARİF KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Arif karakterini "Sarp Bozkurt" canlandırmaktadır.

SARP BOZKURT KİMDİR?

Sarp Bozkurt 4 Ekim 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2012 yılında mezun oldu. İlk oyunculuk tecrübesini 1999 yılında Baba Evi dizisinde yaşadı. Bu dizide 2 yıl rol aldıktan sonra tiyatro sahnesine geçiş yaptı. Tiyatroyla birlikte seslendirme hayatına da Harry Potter, Kediler ve Köpekler gibi filmlerle başladı.2010 yılında Komedi Dükkanı'na oyuncu olarak dahil oldu ve 2018'de TOLGSHOW dahil olmak üzere, bu konseptte 9 yıl boyunca 500'ün üzerinde doğaçlama gösteride yer aldı. Şimdiye kadar kariyerinde 8 tane sinema filminde rol aldı. İlk başrollerini "Hareket Sekiz" (2019) ve "Amacı Olmayan Grup" (2020) filmleriyle oynadı. Sarp Bozkurt "Sen Çal Kapımı" dizisinde Erdem karakterine hayat vermiştir. Şuanda TRT 1'de yayınlanan Balkan Ninnisi dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır.

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