Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Balkan Ninnisi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Balkan Ninnisi 9. fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Balkan Ninnisi dizisinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi 9. Fragmanı nasıl izlenir! Balkan Ninnisi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Konağa gelerek herkesin huzurunu kaçıran Güldaniye hala, Ertan'ı evlendirmek için yeni yöntemler uygulamaya hazırlanır. Onun tüm problemleri çözüp Ertan'ı evlendireceğine inanan Süleyman'ın ise keyfi yerindedir. Tapunun gerc¸ek c¸ıkması, konaktaki kavgayı iyice büyütmüştür. Ailelerin kim gidecek tartışmaları gün geçtikçe artarken Süleyman, Daniel'e bir teklifte bulunur, o da bu teklifi kabul eder. Bunu duyan Neriman ve Elena ise c¸ılgına do¨ner. Elena Daniel'i konaktan kovarken, öfkesine yenilen Neriman da abisine onu artık görmek istemediğini söyler. Bu arada Ertan'ı evlendirmek ic¸in yapılan 'tıras¸ gecesi' hu¨sranla sonuçlanmış, Ertan'a olan inancını o gece kaybeden Jovanka, duygularına kars¸ılık bulamadıgˆı ic¸in uzaklara gitmeye kalkmıştır...