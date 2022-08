Balkan Ninnisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 7. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 47. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?

BALKAN NİNNİSİ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Balkan Ninnisi 6. bölümünün ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.

Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…

"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Su¨leyman, c¸ars¸ı agˆası olamasa da dogˆruyu so¨yleyerek c¸ars¸ıda itibarını geri kazanır. Bu duruma en c¸ok babası Zu¨beyir Ağa sevinirken en c¸ok u¨zu¨len de Arif olur. Jovanka ile oynayacak oyuncunun bulunması konaktaki her iki aileyi de rahatlatır. Jovanka'nın parayı almasını her iki aile büyük bir heyecanla beklemeye başlar… Neriman, kızlarıyla birlikte börekler açıp türküler söyleyerek bu güzel haberi kutlama hazırlıkları yapar… Bu arada Zafer'le gizli gizli go¨ru¨s¸en Ays¸en, onun geri do¨nu¨s¸üne çok sevinir. Arif'le Gülsüm arasında ise son zamanlarda sert rüzgarlar esmeye başlamıştır. Gu¨lsu¨m'u¨ mutlu edebilmek ve onun yüzünü güldürebilmek için türlü yöntemlere başvuran Arif başarılı olabilecek midir? Tahir ailesi, Makedon ailenin konaktan gitmesini beklerken, tapunun gerçek çıkması ve yapımcının film projesinden vazgeçmesi, her şeyi alt üst eder. Köfteci Süleyman, Neriman ve aile üyeleri bu duruma nasıl tepki verecektir? Konakta yaşanan karmaşadan haberi olmayan ve beklenmedik bir hamle yaparak Jovanka'ya radyodan ilan-ı aşk eden Ertan, sevdiğinden ne yanıt alacaktır?.

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pavel, gu¨nlu¨gˆu¨nu¨ Jovanka'ya geri verse de genç kızla ilgili sırları şimdilik açıklamayacağını söyler. Çekimlerin bir an önce tamamlanmasını isteyen Jovanka ise, yapımcıdan parayı alıp konaktan ayrılmak için ne gerekirse yapmaya hazırdır. Bu arada Köfteci Süleyman, Neriman ve aile fertleri, Daniel yüzünden Makedon aileyi saklamakta zorluk çekerler. Onları, komşularına, Türkiye'den gelen misafirleri olarak tanıtmak zorunda kalırlar. Bu durumun farkına varan ve rahatsız olan Zu¨beyir Ağa, her iki aileyi, o¨zelikle Su¨leyman'ı bu yalandan kurtarmak ic¸in bu¨yu¨k bir plan yapar. Sık sık kars¸ılarına c¸ıkan Pavel'den rahatsız olan Ertan ise bir s¸eylerin ters gittigˆini anlamıştır. Pavel'den s¸u¨phelenip pes¸ine Mustafa ve Luran'ı takar… Ertan, Pavel hakkındaki gerc¸egˆi o¨gˆrenebilecek midir? Tu¨m sıkıntıların u¨stu¨ne Mendo'nun aileyi ziyarete gelmesi, Su¨leyman'ı heyecanlandıracak, c¸ars¸ı ağalığı ic¸in umutlandıracaktır. Yıllarca c¸ars¸ı agˆalıgˆı ic¸in emek veren Su¨leyman tam hayaline yaklas¸mıs¸ken bu sefer Daniel ve Elena'nın oyunlarıyla bas¸a c¸ıkmak zorunda kalacaktır…

BALKAN NİNNİSİ OYUNCU KADROSU

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Merih Öztürk : Jovanka

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic