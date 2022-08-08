Balkan Ninnisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 7. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Balkan Ninnisi dizisinin 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi 7. Fragmanı nasıl izlenir! Balkan Ninnisi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Su¨leyman, c¸ars¸ı agˆası olamasa da dogˆruyu so¨yleyerek c¸ars¸ıda itibarını geri kazanır. Bu duruma en c¸ok babası Zu¨beyir Ağa sevinirken en c¸ok u¨zu¨len de Arif olur. Jovanka ile oynayacak oyuncunun bulunması konaktaki her iki aileyi de rahatlatır. Jovanka'nın parayı almasını her iki aile büyük bir heyecanla beklemeye başlar… Neriman, kızlarıyla birlikte börekler açıp türküler söyleyerek bu güzel haberi kutlama hazırlıkları yapar… Bu arada Zafer'le gizli gizli go¨ru¨s¸en Ays¸en, onun geri do¨nu¨s¸üne çok sevinir. Arif'le Gülsüm arasında ise son zamanlarda sert rüzgarlar esmeye başlamıştır. Gu¨lsu¨m'u¨ mutlu edebilmek ve onun yüzünü güldürebilmek için türlü yöntemlere başvuran Arif başarılı olabilecek midir? Tahir ailesi, Makedon ailenin konaktan gitmesini beklerken, tapunun gerçek çıkması ve yapımcının film projesinden vazgeçmesi, her şeyi alt üst eder. Köfteci Süleyman, Neriman ve aile üyeleri bu duruma nasıl tepki verecektir? Konakta yaşanan karmaşadan haberi olmayan ve beklenmedik bir hamle yaparak Jovanka'ya radyodan ilan-ı aşk eden Ertan, sevdiğinden ne yanıt alacaktır?