Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Balkan Ninnisi dizisinin 6. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi 6. Fragmanı nasıl izlenir! Balkan Ninnisi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pavel, gu¨nlu¨gˆu¨nu¨ Jovanka'ya geri verse de genç kızla ilgili sırları şimdilik açıklamayacağını söyler. Çekimlerin bir an önce tamamlanmasını isteyen Jovanka ise, yapımcıdan parayı alıp konaktan ayrılmak için ne gerekirse yapmaya hazırdır. Bu arada Köfteci Süleyman, Neriman ve aile fertleri, Daniel yüzünden Makedon aileyi saklamakta zorluk çekerler. Onları, komşularına, Türkiye'den gelen misafirleri olarak tanıtmak zorunda kalırlar. Bu durumun farkına varan ve rahatsız olan Zu¨beyir Ağa, her iki aileyi, o¨zelikle Su¨leyman'ı bu yalandan kurtarmak ic¸in bu¨yu¨k bir plan yapar. Sık sık kars¸ılarına c¸ıkan Pavel'den rahatsız olan Ertan ise bir s¸eylerin ters gittigˆini anlamıştır. Pavel'den s¸u¨phelenip pes¸ine Mustafa ve Luran'ı takar… Ertan, Pavel hakkındaki gerc¸egˆi o¨gˆrenebilecek midir? Tu¨m sıkıntıların u¨stu¨ne Mendo'nun aileyi ziyarete gelmesi, Su¨leyman'ı heyecanlandıracak, c¸ars¸ı ağalığı ic¸in umutlandıracaktır. Yıllarca c¸ars¸ı agˆalıgˆı ic¸in emek veren Su¨leyman tam hayaline yaklas¸mıs¸ken bu sefer Daniel ve Elena'nın oyunlarıyla bas¸a c¸ıkmak zorunda kalacaktır…



