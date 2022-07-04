Balkan Ninnisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 3. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Balkan Ninnisi dizisinin 3. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi 3. Fragmanı nasıl izlenir! Balkan Ninnisi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertan'ı mimar olarak beklerken hayal kırıklığına uğrayan Süleyman ve Neriman, hastanede Elena ve Daniel'le yaşadıkları tartışmanın da etkisiyle mazide kalmış bir yaranın hala tam iyileşmediğinden korkmaya başlarlar. İki ailenin ilk karşılaşması değildir bu... Süleyman ve Neriman, Ertan'ı doğru bildikleri yola sokmalılardır, onu da abisi Zafer gibi kaybetmek istemezler. Ertan ise kendi bildiği yolda ilerlerken, ailesine verdiği zararın farkına geç varır ve annesiyle dayısının sözünü dinleyerek köftecide çalışmaya başlar. Her şey yoluna giriyordur. Ta ki Ertan'ın köftecideki macerası da Jovanka'ya çıkana dek... İflasın eşiğinde olan Elena ise ailesini korumak için elinden geleni yapıyor, mücadelesini tek başına sürdürüyordur. Ama karşısındaki görünmez rakip, hiç de adil dövüşmüyor, istediğini elde etmek için yasak yollardan gitmeye gocunmuyordur. Tehlike, sanılandan çok daha büyüktür, hedefte Jovanka da vardır. Artık dönüşü olmayan şeyler yaşanmış, Türk ailenin konağında kolay kolay çözülemeyecek bir kader düğümlenmiştir.



