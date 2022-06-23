Balkan Ninnisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 2. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Balkan Ninnisi dizisinin 2. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi 2. Fragmanı nasıl izlenir! Balkan Ninnisi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taş Köprü'nün ayırdığı, bir tarafta Türklerin diğer tarafta ise Makedonların yaşadığı Üsküp'te, yapılan iki düğün de iki ayrı milletin renkli kültürel geleneklerini yansıtıyor. Balkan müzikleri eşliğinde geleneksel dansların yapıldığı bu güzel düğünlerde herkes çok mutludur, kuş sütü eksik olan görkemli sofralarda yenilir içilir, danslar edilir, türküler söylenir. Ancak her iki düğünde de yüzü gülmeyen iki kişi vardır. Makedon gelin ve Türk damat, düğünden yavaş yavaş uzaklaşır ve Taş Köprü'ye yönelir… Onları meraklı gözlerle izleyen annelerin yürek acısı ise yüzlerine yansımıştır…

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